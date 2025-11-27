Esta es la gran Navidad que le espera a Chipiona: Poblado navideño, la casa de Papá Noel, belén viviente y mucha música

Árbol de Navidad en la plaza de Abastos de Chipiona, en una imagen de archivo.

El pasado 15 de noviembre arrancó el programa de Navidad de Chipiona 2025 con el espectáculo 'Así Canta Jerez por Navidad', en el Palacio de Ferias y Exposiciones de Chipiona, organizado por el Chipiona Club de Fútbol junto con Turismo. Fue el abrir boca de un amplio repertorio de propuestas organizadas por la delegación de Fiestas del Ayuntamiento chipionero. Con ellas, el espíritu de la Navidad impregnará cada recoveco de la localidad hasta el 5 de enero, con la llegada de la Cabalgata de sus Majestades de Oriente.

Uno de los momentos iniciales más emocionantes de estas fiestas es el encendido del alumbrado. Éste tendrá lugar el viernes a las 19:30 horas y le seguirá la actuación de 'Ya llegó el turrón'. Este mismo día poco antes, se inaugura el Poblado Navideño en la plaza de Andalucía, que permanecerá abierto hasta el 3 de enero y a las 18:30 horas comenzará un pasacalle infantil desde el Castillo. A partir de ese momento a los habitantes de Chipiona, así como a sus visitantes, les espera una Navidad cargada de cánticos y buenos deseos que se expresarán en zambombas, conciertos y musicales.

Con esta completa agenda de eventos, Chipiona se prepara para vivir unas fiestas llenas de ilusión, tradición y convivencia. La variedad de actividades —de carácter cultural, festivo, juvenil y de tradición— pone de manifiesto el compromiso del municipio con una celebración inclusiva y plural, donde “lo viejo” y “lo nuevo” conviven. Toma nota de todo lo que no te puedes perder.

Navidad de Chipiona 2025

Noviembre

• 29 de noviembre: Zambomba Municipal “Corraleas” en la Plaza de Andalucía.

• 30 de noviembre: A las 12:00 h se inaugura el Belén Municipal en el Castillo, organizado por los Belenistas.

Diciembre:

• 5 de diciembre: Zambomba “Pastores de la Laguna” en el Parque de La Laguna.

• 6 de diciembre: Evento “Musicalle” desde las 15:30 h en el centro, organizado por la Delegación de Juventud.

• 13 de diciembre: “Navidad Joven – Emrameta” a las 17:00 en la calle Nuestra Señora de la O.

• 14 de diciembre: Concierto de Navidad a las 13:00 h en el Santuario, por la Asociación de Belenistas.

• 20 de diciembre: Representación del Belén Viviente desde las 17:00 h en el Castillo y en el edificio San Fernando.

• 22 de diciembre: Apertura de la “Casa de Papá Noel” a las 18:00 h.

• 24 de diciembre: Nueva edición de “Navidad Joven – Emrameta” a las 17:00 h.

• 27 de diciembre: Actuación de “Banda Pop/Rock Caballero’s” a las 19:00 h en la calle Víctor Pradera.

Enero:

• 2 de enero: “Cartera Real” a las 17:30 h en la Plaza de Andalucía. ￼

• 3 de enero: “Navidad Joven” con Los Peta Z y Los Pica Pica. ￼

• 5 de enero: Día de los Reyes Magos con entrega de llaves de la ciudad a Sus Majestades a las 12:00 h en la plaza de Andalucía, y la Cabalgata a partir de las 18:00 h. La programación concluirá esa noche con la Adoración al Niño de Dios alrededor de las 22:00 h en la plaza de Andalucía.