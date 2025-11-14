Esta exótica joya natural procedente de Australia adorna el horizonte de película de Sanlúcar

Muy a menudo nos referimos a los estilos de los edificios, a las obras de arte, a la música o, incluso, a la moda porque marcan épocas. Sin embargo, hay otros elementos en el paisaje que reflejan un hito, como los cultivos o los vegetales que nos rodean.

Un claro ejemplo de ello se encuentra en el municipio de Sanlúcar de Barrameda, en la costa noroeste de la provincia de Cádiz. En el horizonte de esta localidad de cuento se avista un árbol originario de Oceanía: la Araucaria, un árbol sagrado para los pueblos aborígenes.

Cómo llegó la Araucaria a Sanlúcar

De Sanlúcar de Barrameda partió la histórica expedición de Magallanes el 20 de septiembre de 1519. Se iniciaba un viaje en que por primera vez se realizaría la circunnavegación del globo, demostrando de manera práctica la esfericidad de la Tierra. Tres años después finalizó con el regreso de la única embarcación superviviente, la ‘Victoria’. Entró en el puerto de Sanlúcar el 6 de septiembre de 1522, con sólo 18 tripulantes en un estado lamentable después de tan largo viaje.

Horizonte del pueblo de Sanlúcar. / Sanlúcar Turismo

Este hito cambió el rumbo de la historia y es el ‘responsable’ de que hoy día Sanlúcar sea hogar de esta joya natural: la Araucaria. Este majestuoso árbol, originario de Oceanía, adorna los jardines de la ciudad y forma parte esencial de su paisaje.

Fue introducido en Europa en 1793 y en la actualidad, la araucaria se ha convertido en un símbolo del exotismo y de la jardinería del siglo XIX, siendo un elemento característico en los jardines del Duque de Montpensier. También conocidos como los Jardines del Palacio de Orleans, fueron mandados construir por los duques de Montpensier. Son populares por su exuberancia romántica y la presencia de especies exóticas junto a otras autóctonas.

De porte piramidal y elegante, la Araucaria crece en el clima cálido y templado de Sanlúcar, acompañando la rica historia de la ciudad incluso dando nombre a una de nuestras plazas.

Hasta el momento, el ejemplar más alto de esta especie se encontró en el Parque Nacional de las Montañas Bunya y, según Robert Van Pelt, en enero de 2003 medía 51,5 metros de altura.