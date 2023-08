La fabulosa experiencia de volar en globo sólo puedes vivirla en este pueblo de la sierra de Cádiz

¿Te imaginas ver el amanecer a trensientos metros de altura? Deja de imaginar. La oferta del turismo activo cada vez es más rica y variada. Algunas de ellas requieren un esfuerzo físico importante, otras como volar en globo no tanto. El único requerimiento para ello es poder permanecer una hora de pie. Eso sí, mujeres embarazadas no pueden volar, ni bebés, estos últimos porque los pilotos no quieren correr ese riesgo. “Tampoco recomendamos que los niños pequeños vuelen, se suelen asustar mucho con el ruido del quemador. La barquilla del globo mide un metro diez de altura y siempre decimos que los niños sean un poco más altos, entre otros motivos para que puedan ver algo y no seaburran”, apunta Beatriz Fonseca de Glovento Sur, empresa responsable de los vuelos.

La propuesta de ocio es atractiva, aunque en ocasiones va seguida de mil y una reticencias. Fonseca asegura que personas con más de 90 años se han atrevido a vivir esta aventura, también otras con vértigos disfrutan del paseo aéreo. “Es una actividad muy tranquila. Una vez que despegas no notas ningún movimiento brusco, la barquilla no se balancea. Más que volar es flotar”. El globo está dentro del viento, por tanto, no encuentra ningún tipo de resistencia. “Te das cuenta de que estás volando porque te lo dicen los aparatos de medición del globo y ves el suelo debajo pasar rápido. No se te mueve ni un pelo de la cabeza”, subraya.

En la actualidad “la cosa está muy rara” a la hora de hablar de qué época del año es la mejor para vivir desta experiencia. Tradicionalmente se ha considerado que la primavera y el otoño son más inestables, mientras que el verano y, sobre todo, el invierno resultan más favorables meteorológicamente hablando. “El globo vuela por el contraste de temperatura entre el aire que se calienta dentro de la vela y el exterior. A veces en verano hay 30 grados al amanecer, entonces no se puede volar”. Obviamente, el viento es un problema cuando sopla fuerte. El máximo es 10 kilómetros por hora de viento sostenido.

Los vuelos se hacen siempre al amanecer, antes de que las corrientes térmicas se levanten según se calienta la atmósfera. Son corrientes inestables que te guían para un lado u otro. “A Arcos y a Ronda le afecta mucho lo que ocurre en el Estrecho. Si allí hay levante en Arcos y Ronda no se puede volar”. Fonseca aclara una idea errónea: “La gente piensa que hace más frío arriba, pero tienen la misma temperatura porque vas metido en el viento”.

Trayecto

La empresa Glovento Sur gestiona vuelos por toda andalucía. En la provincia de Cádiz sólo es factible en Arcos, a apenas 25 minutos de Jerez, debido a que son necesarias zonas muy amplias para poder aterrizar. Una vez que el globo levanta el vuelo no se puede dirigir, va donde lo lleva el viento. Por esta razón no se puede volar en zonas costeras dado el riesgo de acabar en el mar. El vuelo suele durar una hora y se desplaza entre cinco y diez kilómetros. En el caso de Arcos no puede superar los 300 metros sobre el suelo, debido al tráfico aéreo. Desde lo alto de Arcos se disfruta de unas vistas espectaculares, se ve toda la zona del lago de Arcos. Allí es donde suelen despegar. Además, se sube y se baja con lo cual es posible guardar en la retina imágenes del paisaje desde distintas perspectivas.

En Arcos pueden subir ocho pasajeros. Se organizan vuelos en grupo o privados e incluye un desayuno una vez concluida la aventura y un diploma de recuerdo. "Una vez caímos en un campo de girasoles, fue una experiencia muy curiosa", recuerda Fonseca. Ya entierra, el equipo de tierra con el que están permanentemente en contacto los pasajeros suben al coche y van al desayuno.