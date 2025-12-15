Estos son mis bares favoritos para tapear de lujo en Jerez este invierno: ¡Un gran descubrimiento!

Comienza una estación del año ideal para disfrutar de la mejor cocina jerezana. Sin duda muchas personas se animarán a probar los platos de diferentes establecimientos jerezanos en 2026, cuando la ciudad ejercerá el título de Capital Española de la Gastronomía. Tabancos, estrellas Michelín..., el repertorio es amplio, pero a continuación ofrecemos una selección con cinco sitios donde tapear de lujo este invierno y algunos de ellos no están en el centro. Pasen y vean.

Con Bulli.

Con Bulli (Plaza de la Yerba, 5)

Este local ubicado en pleno centro de Jerez sirve buenos vinos de la tierra de Cádiz. Cuenta con una carta de deliciosas tapas "y especialidad en tintos de almadraba, Gadira de Barbate, con numerosos platos de esta exquisitez del mar". Un lugar acogedor con una buena terraza en la misma plaza, idóneo para pasar una jornada de tardeo en el corazón de Jerez.

Abacería Cruz Vieja, en Jerez.

Abacería Cruz Vieja (Calle Ramón de Cala)

Se define como "refugio de historia y sabor". Se trata de una abacería típica en la que podrás encontrar tapas, guisos, productos y vinos de la zona. Dispone de terraza y mesas en el interior que no puede ser más bonito. Esencia local y familiar combinadas con las mejores tapas tradicionales de la tierra, desde el ajo campero como vemos en la foto, la berza jerezana hasta los chicharrones o las albóndigas de choco.

Mesón Don Paco, en Jerez.

Mesón Don Paco (Avenida del Ejército)

Salimos del centro de la ciudad para darnos un festín en este amplio establecimiento con decoración rútica. En cualquier espacio del mesón puedes degustar la carta de tapas o la de platos. Preparan platos tradicionales de carne y pescado, ensaladas, aliños, guisos, pescados fritos y a la plancha y también carnes.

Val de Pepe, en Jerez.

Val de Pepe (Calle Paraíso, 3)

Se trata del único bar de Jerez incluido por La Guía Gastro 2026 de El País, en la que destaca que la cuenta sale por unos 20 euros.Merece la pena desplazarte hasta aquí para degustar su selección de vinos acompañándola con varias tapas de autor, en las cuales une tradición con innovación y toques orientales que llevan la firma del chef José Romero Valdespino.

Bar La Pizarra

Bar La Pizarra (Residencial los Pinos)

Junto a la Universidad se encuentra este bar de cocina casera. La carta del Bar La Pizarra es sencilla y corta con entrantes, pescaíto frito, un par de revueltos y carnes, todo en formato tapa y medias raciones. Aliños y ensaladilla, riñones al Jerez, carrillada, berza o sopa tomate, pescado frito y revueltos. La carta varía en función de lo que haya en el mercado. "Nos recomendaron venir por la gran calidad de sus platos y ha sido todo un acierto. Todo lo que pedimos estaba riquísimo y fresco. La ensaladilla y la sopa de tomate están a otro nivel. Un gran descubrimiento La Pizarra de Inma y Paco", opina Francisco.