La Fábrica de Hielo de Sanlúcar: de motor pesquero a puerta de entrada a Doñana

La Fábrica del Hielo de Sanlúcar ha pasado de ser una industria marina a una lugar de interpretación de la flora y fauna

La Fábrica de Hielo de Sanlúcar de Barrameda, enclavada en Bajo de Guía, representa un capítulo de la historia industrial y natural de Andalucía. Construida en la década de 1940, esta estructura no solo abasteció a la flota pesquera local, sino que hoy sirve como portal de entrada al Parque Nacional de Doñana. Con su fachada modernista y exposiciones inmersivas, combina el pasado obrero con la conservación ambiental, ofreciendo una experiencia única que fusiona cultura, naturaleza y eventos contemporáneos.

El origen de la Fábrica de Hielo

La historia de la Fábrica de Hielo se remonta a los años de posguerra, cuando Sanlúcar de Barrameda era un próspero puerto pesquero en la desembocadura del Guadalquivir. Inaugurada en 1944 bajo el nombre de Marqués de Valterra, la fábrica fue erigida por la Cofradía de Pescadores para producir hielo que preservara el fresco de las capturas destinadas a mercados nacionales e internacionales. En una época en que la refrigeración mecánica era incipiente, este hielo era esencial para la exportación de atunes y sardinas, impulsando la economía local. El edificio, que también funcionaba como cofradía, sobrevivió a un devastador incidente: una explosión causada por los gases utilizados en el proceso de congelación, que no impidió su continuidad operativa durante décadas.

Hacia finales del siglo XX, con el declive de la industria pesquera tradicional y el auge de la conciencia ambiental, la fábrica cesó su producción. En el año 2000, fue rehabilitada y transformada en el Centro de Visitantes Fábrica de Hielo, gestionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Esta reconversión no fue casual: Sanlúcar, como frontera norte del Parque Nacional de Doñana, necesitaba un espacio interpretativo para educar sobre la fragilidad del ecosistema. Hoy, el centro narra la evolución humana en el Bajo Guadalquivir, desde las culturas tartésicas y romanas hasta la llegada de Colón en 1493 y la primera vuelta al mundo de Elcano en 1522. Artefactos como réplicas del Bronce de Bonanza (un documento romano hallado en 1868 cerca del puerto) y la Diadema del Tesoro de Ébora ilustran esta rica herencia arqueológica, conectando el sitio con el legado explorador de la región.

Reproducción del Bronce de Bonanza que se puede encontrar en la Fábrica del Hielo / M.G.

Una arquitectura modernista

En cuanto a su arquitectura, la Fábrica de Hielo destaca por su estilo modernista, un raro ejemplo de diseño industrial en la costa gaditana. El edificio, de dos plantas, presenta una fachada exterior adornada con azulejos sevillanos que evocan motivos marinos y florales. La rehabilitación de 2000 respetó su esencia, incorporando grandes ventanales que inundan de luz natural las salas expositivas. En la planta baja, paneles interactivos y murales temáticos sobre la flora y fauna de Doñana dominan el espacio, mientras que la superior alberga una impresionante réplica a escala de la Nao Victoria, el barco de Elcano, acompañada de una pequeña azotea con vistas panorámicas al Guadalquivir y la marisma.

La Fábrica del Hielo alberga una réplica del Nao Victoria, el barco del Elcano / M.G.

La actualidad de la Fábrica del Hielo

Actualmente, el centro opera como nexo indispensable para explorar Doñana. Con entrada gratuita, abre diariamente de 9:00 a 19:00 horas en temporada baja, extendiéndose hasta las 20:00 o 21:00 en meses de mayor afluencia. Sus dos áreas expositivas abordan la biodiversidad del parque: desde linces ibéricos y aves migratorias hasta los ecosistemas marinos y las tradiciones de los riacheros, los antiguos trabajadores de las marismas. Además, es el punto de recogida para excursiones en barco hacia el corazón de Doñana, con rutas guiadas que parten del pantalán adyacente.

Los eventos en la Fábrica de Hielo añaden un pulso cultural vibrante, transformándola en un hub para exposiciones y actividades temáticas. El centro sirve de taquilla para eventos náuticos, como las puestas de sol en el barco Única Pepa o cenas maridadas con bodegas locales.

La Fábrica de Hielo trasciende su pasado gélido para convertirse en un faro de conocimiento y celebración. Su historia de resiliencia, arquitectura ecléctica y programación diversa la posicionan como imprescindible para cualquier itinerario por Cádiz. Ya sea admirando azulejos modernistas, explorando réplicas históricas o asistiendo a una exposición, este rincón de Bajo de Guía invita a conectar con el alma de Doñana. Visítala y siente el pulso de un patrimonio vivo.