Este famosísimo chiringuito de Chipiona con nombre de mujer se viste de rosa contra el cáncer

No siempre la vida es bella como un atardecer en la costa de Cádiz. A veces golpea, de mil maneras distintas, una de ellas con nombre de cáncer. De ahí que haya que valorar más aún los buenos ratos vividos y los que están por llegar. El ‘padre’ del Chiringuito La Manuela (playa de Las Tres Piedras, Chipiona), Manuel Martínez, igual que tantísima gente, ha visto a sus seres queridos lidiar con la enfermedad: “Uno de mis mejores amigos y familiares se han ido por el cáncer”.

No por ser verano todo se olvida, al contrario, aunque quizás la forma de pelear sí sea más bonita. Desde hace casi una década, La Manuela ‘se viste’ de rosa por un día para contribuir en la investigación contra el cáncer con una velada especial que ya muy pocos desconocen. Y este verano no podía fallar.

El martes 5 de agosto celebran la 9ª edición a beneficio de la Asociación contra el Cáncer de Chipiona. Como cada año, contarán desde mediodía con el Botellín Solidario de Cruzcampo, un barco lleno de botellines donde tú pones el precio. Será, sin duda, la mejor forma de hidratarse ese día.

Ya por la noche La Manuela se viste de rosa para celebrar su ya tradicional cena benéfica. Al igual que en las anteriores ediciones, todo el beneficio más la entrada solidaria de 10 euros irá destinado a la asociación chipionera. El éxito de la iniciativa es palpable, dado que, ya los 400 comensales han realizado su reserva y el aforo está completo. No obstante, si tienes ganas de colaborar y vivir una experiencia bonita en un escenario único, siempre puedes hacerte con tu botellín Rosa Cruzcampo.

Barco helado con los botellines solidarios en el Chiringuito La Manuela en 2022..JPG 2 / FB: La Manuela

Este acto no sería posible sin la ayuda de decenas de personas solidarias, así como de sus patrocinadores. “Estos hacen que podamos recaudar mucho más, ya que, organizar un evento así tiene muchos gastos. El dinero se va, nuestra vida es más valiosa y tenemos que ayudar a la ciencia”, apostilla Martínez.

No es el único evento solidario que organiza anualmente. Y la razón es sencilla, la resume en tres palabras: “Me encanta ayudar. Me gustaría seguir creciendo para dar más”. Pero para Martínez esta jornada solidaria es importante y muy bonita: “Destino el beneficio de un día del mes de agosto porque creo en la causa. La vida la he trabajado mucho y me ha tratado bastante bien. Mis hijas tienen salud y creo que es una responsabilidad dar una parte de lo que recibes”, concluye el comunicador y empresario.

Lacitos solidarios de la cena benéfica en La Manuela, en Chipiona.

Sorpresas

Como siempre, las sorpresas están aseguradas. No faltarán artistas solidarios que amenicen la velada. En anteriores ocasiones, han aportado su granito de arena a la causa Antoñito Molina, Raimundo Amador, David DeMaría, Javier Ojeda, ‘No me pises que llevo chanclas’, Gonzalo Alhambra, Paco Candela o El Monaguillo, entre otros.