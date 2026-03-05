La historia inspiradora de 'Carmen la taxista', la primera mujer en ejercer ese trabajo en Chipiona

Nacida en Sevilla el 25 de agosto de 1958, Carmen Gallardo Segovia llegó a Chipiona con apenas 13 años junto a sus padres. Estos se dedicaron a la hostelería tras hacerse cargo de la antigua discoteca ‘Las Lanzas’. Con el tiempo, formó su propia familia en el municipio y, a lo largo de su vida laboral, acumuló experiencias que combinan esfuerzo, dedicación y resiliencia frente a las dificultades.

Gallardo, conocida popularmente como ‘Carmen la taxista’, desarrolló su carrera profesional en un sector históricamente ocupado por hombres. Durante 22 años estuvo al frente de su taxi, convirtiéndose en la primera mujer en ejercer esta profesión en la localidad.

“Su historia refleja los desafíos que enfrentaron las mujeres para acceder a este tipo de licencias en su momento, llegando incluso a depender de la transferencia de la licencia de su marido para poder conducir”, se explica desde la delegación municipal de Igualdad. Es por ello que, Chipiona conmemora homenajea el Día Internacional de las Mujeres 2026 a Carmen Gallardo Segovia, a quién se reconoce su trayectoria pionera como taxista en la población.

La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento destaca que el homenaje a Carmen Gallardo pone en valor su valentía y constancia, así como su contribución a la igualdad de género en un ámbito tradicionalmente masculinizado. Su trayectoria profesional, marcada por la perseverancia y el compromiso con la comunidad, se presenta como un ejemplo inspirador para las generaciones presentes y futuras, subraya.

El acto institucional se celebra el viernes, 6 de marzo, a las 11:00 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento de Chipiona, en el marco de las actividades programadas con motivo del Día Internacional de las Mujeres. Este homenaje anual forma parte de las iniciativas del municipio para visibilizar el papel de las mujeres en distintos ámbitos y fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres.

El homenaje finalizará con la proyección del spot realizado por Diputación de Cádiz para este Día de las Mujeres 2026 y que lanza el lema consensuado por todas las diputaciones andaluzas: ‘La receta 8M: Recuerda lo que tanto nos costó conseguir’.