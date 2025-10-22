FunBox en Jerez, la nueva atracción de Luz Shopping: cómo conseguir entradas para el parque hinchable más grande del mundo para pequeños y mayores

Este fin de semana se abren las puertas de este parque hinchable hasta el 23 de noviembre

El centro comercial Luz Shopping, en Jerez de la Frontera, se convierte este otoño en el epicentro de la diversión con la llegada de FunBox, el parque hinchable más grande del mundo. La experiencia estará disponible del 24 de octubre al 23 de noviembre, ofreciendo una propuesta de ocio única para disfrutar en familia o con amigos, sin importar la edad.

Con más de 4.000 metros cuadrados de superficie y diez áreas de juego diferentes, FunBox promete 80 minutos de saltos, carreras, escaladas y risas. El lema lo deja claro: “¡La diversión no tiene edad!”. Desde los más pequeños hasta los adultos que buscan revivir su espíritu infantil, todos pueden disfrutar de una experiencia inmersiva, colorida y llena de energía.

Una experiencia hinchable sin límites

FunBox no es un simple parque infantil, sino una aventura para todas las edades, cuidadosamente diseñada para que cada visitante viva un recorrido lleno de sorpresas. Entre las diez zonas temáticas, hay seis especialmente destacadas por su originalidad y nivel de desafío.

Una de ellas es el Desafío Montañoso, una gran pirámide hinchable que invita a escalar hasta la cima. Para los más competitivos, Battle Team propone una divertida lucha con churros gigantes, donde el equilibrio y la estrategia son la clave para mantenerse en pie.

El circuito continúa con una carrera de obstáculos pensada para poner a prueba la agilidad y la coordinación, y con Gumball Gallop, un recorrido que recuerda al Grand Prix de la televisión: saltar de bola en bola sin caer es todo un reto.

Gumball Gallop es una de las actividades que más gustan a pequeños y mayores en Funbox / Funbox

No podía faltar un espectacular tobogán hinchable de siete metros de altura, que se ha convertido en uno de los favoritos del público, y una Ninja Wall, inspirada en el famoso programa Ninja Warrior.

Cada área está supervisada por personal especializado para garantizar la seguridad y la diversión de todos los participantes, desde los más pequeños hasta los mayores.

Para todas las edades… y para toda la familia

FunBox está pensado para que personas de entre 0 y 99 años puedan vivir la experiencia. Los niños menores de 2 años no pagan entrada, aunque todos los visitantes, tanto quienes saltan como quienes acompañan, deben contar con su pase, ya que cada espacio forma parte del recorrido y la experiencia.

Desde la organización recomiendan llegar 30 minutos antes del horario indicado en la entrada, para tener tiempo de prepararse, guardar pertenencias y disfrutar sin prisas.

Ninja Wall está inspirado en el reto típico del programa Ninja Warrior / Funbox

Además, FunBox ofrece descuentos especiales para grupos grandes. Quienes planeen asistir con más de 20 personas pueden coordinar su visita escribiendo a grupos@funbox.com.es, una oportunidad perfecta para colegios, asociaciones o eventos de empresa que busquen una actividad distinta y llena de energía.

Horarios, precios y promociones

FunBox abrirá sus puertas de jueves a domingo durante su estancia en Luz Shopping. Los jueves y viernes se ofrecen tres horarios de acceso: 17:30, 19:00 y 20:30 horas. Los sábados y domingos, el horario se amplía con sesiones a las 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00 y 20:30 horas.

En cuanto a los precios, la entrada general tiene un coste de 15 euros, aunque este fin de semana del 25 y 26 de octubre habrá una tarifa especial de 11 euros. Además, existe una promoción de grupo o familiar que permite adquirir cuatro entradas por 13,75 euros cada una, una opción ideal para quienes acudan en familia o con amigos.

Las entradas pueden adquirirse a través de la web de FunBox, siempre sujeto a disponibilidad de aforo.