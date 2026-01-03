Gran cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Chipiona: horario, recorrido e ilusión a raudales

El pasado viernes, 2 de enero, la programación de los Reyes Magos en Chipiona comenzó con la llegada de la Cartera Real, Aurora Lorenzo, encargada de recoger las cartas de los más pequeños. El sábado, 3 de enero, se organizó el espectáculo Peta-Z y Los Pica Pica, entreteniendo así al público de todas las edades.

El gran día de la Cabalgata de Sus Majestades los Reyes de Oriente en Chipiona, tendrá lugar el lunes, 5 de enero, con la celebración de los actos más ilusionantes de estas fechas. Este año, los Reyes Magos estarán encarnados por figuras reconocidas de Chipiona: Melchor será interpretado por el empresario José Antonio Montalbán Bornay, Gaspar por Lorenzo Cascobelo García, representante de la Asociación de Belenistas, y Baltasar por Manuel Arango Tirado, presidente del Club Voleibol Chipiona.

La programación concluirá el martes, 6 de enero, con la celebración del Día de Reyes, poniendo el broche final a unas fiestas que, un año más, llenarán Chipiona de tradición, magia y ambiente festivo.

Programación 5 de enero

A las 12.00 horas, Sus Majestades recibirán las llaves de la ciudad en la Plaza de Andalucía.

A las 16.00 horas, los Reyes Magos partirán desde el Castillo de Chipiona hacia los Almacenes Municipales.

A las 18.00 horas comenzará la esperada Cabalgata de Reyes, que recorrerá las principales calles de la localidad.

Recorrido

Avenida de la Estación, avenida de Granada, avenida de la Diputación, avenida de Rota, avenida de Madrid, calle Miguel de Cervantes, Arboleda, avenida de los Naranjos, avenida de Málaga, calle Miguel de Cervantes y Víctor Pradera.

A pie por por la calle Isaac Peral y Nuestra Señora de la O, finalizando en la Plaza de Andalucía con la Adoración al Niño Jesús. Este acto cuenta con la colaboración de la Asociación de Belenistas Caepionis y que clausurará la jornada a las 22.00 horas.