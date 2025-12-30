La gran cita gastronómica del mes de enero: La VI Ruta del Mosto y la Galera de Chipiona ya tiene fecha

La Ruta de la Galera y el Mosto en Chipiona en enero de 2026.

En el sur se vive y se come bien. En su amplia programación de ocio y cultura, la gastronomía siempre ocupa un lugar relevante en localidades como la Chipiona, en la costa noroeste de la provincia de Cádiz. Cuando aún faltan horas para despedir 2025, ya se conoce la fecha de un tradicional evento gastronómico de primer nivel que suma adeptos, año tras año.

Se trata de la VI Ruta de la Galera y el Mosto. Tendrá lugar del viernes 9, al domingo, 11 de enero, en el municipio chipionero. De esta forma, Chipiona volverá a celebrar este evento para ofrecer y promocionar un producto estrella de nuestros mares: la galera que en esas fechas están llenitas de coral. También el mosto elaborado por los bodegueros de la tierra. Está cita está marcada en el calendario desde hace seis años. En ella numerosos establecimientos ofrecen esta exquisitez.

La galera es un tesoro que solo aparece unos meses al año. De noviembre a abril, los barcos regresan a mediodía cargados de este crustáceo humilde pero lleno de sabor, que enriquece caldos, guisos y arroces con la esencia de la costa gaditana. En la lonja de Bonanza comienza su viaje, de las manos de nuestros marineros hasta nuestros bares y restaurantes, manteniendo viva una tradición que sabe a mar y a historia.

Cartel de la VI Ruta de la Galera y el Mosto, en Chipiona.

Este evento se convierte en una estupenda razón para que vecinos, vecinas de Chipiona y miles de visitantes que participan en él rompan la estacionalidad del turismo, creando vida y contenido justo después de las fiestas navideñas. Ya se ha dado a conocer la fecha de su celebración y, muy pronto, proporcionarán la relación de establecimientos participantes.

Esta iniciativa se agradece al sector comercial, gastronómico y de hostelería su compromiso por ofertar calidad, buen servicio y sobre todo la atención a los usuarios.

Esta es una de las iniciativas que se suman a '12 meses 100 eventos' con los que se persigue que Chipiona ofrezca alternativas diferentes a su vecindad y a esos miles de visitantes enamorados de Chipiona.