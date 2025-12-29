Súper escapada de un día a uno de los pueblos más bonitos de España, a menos de una hora de Jerez

La las obligaciones de la rutina carcomen a cualquiera. Por ello, porque empieza un nuevo año, porque te lo mereces, porque lo que empieza bien, acaba bien (dicen) y porque está a menos de una hora de Jerez, te mereces esta súper escapada a uno de los pueblos de la provincia de Cádiz más bonitos de España. A veces no cuesta tanto darse este tipo de capricho. Estas humildes líneas tan sólo son un pequeño empujón para que te lances a arrancar 2026 con un planazo.

Este plan tiene tantas aristas como intereses, gustos y medios poseas. Empecemos por el principio. Prepara lo justo para subir al coche: agua, azúcar y buena música, de modo que evites posibles bajones (por si la noche fue larga). Asegúrate de que no te falte combustible para recorrer los 70 kilómetros que separan a la quinta ciudad de Andalucía de la mágica y bella Vejer de la Frontera. Hay varias opciones. La forma más común es tomar la A-381 (Autovía Jerez-Los Barrios) y luego seguir indicaciones hacia Vejer, a menudo por la CA-33 (Autovía de la Costa de la Luz) o la N-340/A-420. Sin contratiempos, estás allí en menos de una hora.

Esta escapada es un tanto especial, dada la fecha. No es temporada alta, ni el mejor momento para refrescarse ante la asusencia del calor. Pero todo esto, lejos de ser un problema, se convierte en la oportunidad perfecta para conocer esta población poliédrica, que te traslada a diferentes mundos y épocas, no en vano, Vejer presume de ser uno de los pueblos más bonitos de Cádiz.

La Cobijada, en Vejer. / six_senses_travels

Una vez en el corazón de Vejer, la Plaza de España, te recibe la Casa del Mayorazgo, un emblemático monumento del siglo XVIII y su vistosa fuente de “los pescaitos” que cautiva a los turistas desde 1955. Asciende por sus calles hasta llegar a la Cobijada, monumento que homenajea a la mujer vejeriega. Desde allí puedes disfrutar de una de las mejores vistas del pueblo. Sumérgete en el barrio de la Judería a través del Arco de la Puerta Cerrada. Allí, además de artesanías y otros negocios locales, hallarás la famosa e instagrameable puerta azul. Pasea junto a los restos del Castillo de Vejer, residencia del Duque de Medina Sidonia en el siglo XIV.

Molinos de Vejer. / Ana Cristina Ruiz

Qué ver en Vejer

Convento de las Concepcionistas , de 1552. Alberga el Museo Municipal de Costumbres y Tradiciones de Vejer.

, de 1552. Alberga el Museo Municipal de Costumbres y Tradiciones de Vejer. La Iglesia del Divino Salvador, construida sobre una antigua mezquita.

construida sobre una antigua mezquita. Dos kilómetros de la muralla medieval de Vejer , antigua defensa del pueblo.

, antigua defensa del pueblo. Calle La Corredera , con unas espectaculares vistas del pueblo.

, con unas espectaculares vistas del pueblo. El Mercado de San Francisco.

Molinos de Viento en el Parque Municipal Hazas de Suerte.

en el Parque Municipal Hazas de Suerte. Acueducto Romano de Santa Lucía, ubicado a unos 4 kilómetros del casco urbano se encuentra este acueducto del siglo XV.

Restaurante Venta Pinto, en Vejer. / Restaurante Venta Pinto

Dónde comer

Desayuna en la Venta Pinto y degusta el famoso lomo en manteca de Vejer. Para el almuerzo, las opciones son exquisitas y variadas como el Jardín del Califa, el restaurante La Castillería, o Las Delicias.