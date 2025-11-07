Cuenta atrás para celebrar la Zambomba Chipiona en la que actúa ‘Así Canta Jerez por Navidad’

Será una de las primeras de 2025. Este año el Chipiona Club de Fútbol y la delegación de Turismo organizan nuevamente este año su zambomba navideña. En ella actuará el aclamado espectáculo ‘Así canta Jerez por Navidad’, entre otros. El evento se celebrará el próximo 15 de noviembre en el Palacio de Ferias y Exposiciones de Chipiona, con la colaboración de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento.

La jornada festiva comenzará a las 18:00 horas con la actuación de ‘Rosas Flamencas’, continuará a las 20:00 horas con la presentación del nuevo villancico de Pakuki y culminará a las 22:00 horas con el espectáculo principal, ‘Así canta Jerez por Navidad’.

Tras el éxito del pasado año, la agrupación jerezana regresa con una nueva edición de su espectáculo, titulada ‘Llegó la fiesta’, bajo la dirección y producción musical de Luis de Perikín. Esta gira promete convertir cada función en una celebración única, llena de luz, alegría y compás, manteniendo viva la esencia jerezana de la Navidad y llevando su arte a algunos de los escenarios más destacados del país.

Cartel de la Zambomba Chipiona en la que actúa 'Así canta Jerez en Navidad'.

Desde el club recuerdan que el objetivo principal de esta iniciativa es recaudar fondos para el propio club. El pasado año las entradas se agotaron antes del día del evento, por lo que es recomendable que los interesados las adquieran con antelación. Los asistentes podrán conseguir sus entradas mediante un donativo de 30 euros, de forma online, en la sede del Chipiona Club de Fútbol y en Modas Alicia.

El evento cuenta además con la colaboración de la empresa Ideas y Eventos del Sur, cuya gestión ha hecho posible la participación del grupo jerezano.

Navidad en Chipiona

La programación de Chipiona de cara a celebrar la Navidad 2025 es amplia y variada. La Zambomba Chipiona el próximo 15 de noviembre da el pistoletazo de salida a casi dos meses repleto de propuestas. Estas son algunas fechas del mes de noviembre que debes anotar en tu agenda.