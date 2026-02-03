La Gran Tortillá, la Gambá, la Chorizá y la Poleá: los eventos gastronómicos más punteros del Carnaval de Chipiona 2026
La III Gran Guisotá, la Paviá, la Pepitá, la VIII Gran Cachitá y la Merengada completan un fin de semana festivo en la población chipionera
Cualquier excusa es buena para visitar la localidad de Chipiona en invierno. Siempre que el tiempo acompaña, se disfruta al máximo de los numerosos y variados atractivos de esta población de la costa noroeste. Pero si hay que escoger un fin de semana, sois de buen comer y amantes del carnaval, no se pueden perder el Carnaval de Cádiz 2026.
El viernes 23 de enero tuvo lugar la presentación oficial y el viernes 30 de enero el acto de elección de Piconera o Piconero Mayor. El Carnaval propiamente dicho arranca el sábado 7 de febrero con el pregón, que este año corre a cargo de Manuel Martínez, reportero y empresario. Del 16 al 18 de febrero se celebrará el concurso de popurrí y el domingo 22 de febrero llegará el gran broche de la Cabalgata.
Además de coplas, popurrís y disfraces, en esta Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, la gastronomía ocupa un lugar relevante, ya que en torno a ella se crea un agradable espacio de diversión y conviviendia. Es por ellos que os recomendamos, en este sentido, dos días el sábado 14 y el domingo 15 de febrero. En ambos hay previstos eventos curiosos como La Gran Tortillá, la Gambá, la Chorizá y la Poleá, la III Gran Guisotá, la Paviá, la Pepitá y la VIII Gran Cachitá. El lunes, 16 de febrero, los más pequeños celebrarán la Gran Merengada, en plaza de Andalucía.
Cada uno de estos eventos está organizado en un lugar concreto y por una entidad distinta (asociación de vecinos, peña o establecimiento). Aquí tienes una lista de los que se organizan el fin de semana del 14 al 15 de febrero.
Sábado, 14 de febrero
- 12:00 horas. Plaza de Andalucía. III Gran Guisotá. Organiza: Asociación El Tangai.
- 13:00 horas. Calle Víctor Pradera, 14. La Paviá. Organiza: Bar Hermanos Gómez.
- 13:00 horas. Calle Nuestra Señora de la O, 3. La Pepitá. Organiza: Peña Alquindoi.
- 13:00 horas. Calle Nuestra Señora de la O, 3. VIII Gran Cachitá. Organiza: Asociación Cultural Carnavalesca 'Tó a úrtima hora'.
- 13:00 horas. Plaza San Miguel. Ajo Solidario. Organiza: Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer.
- 13:00 horas. Zona Centro. Arroz mixto y Gran Poleá. Organiza: Peña El Café de Media Tarde.
- 13:30 horas. Plaza de Abastos. Gran Paella. Organiza: Asociación Chipiona entre Sabores.
- 13:30 horas. Avenida de Regla. XIX Carne al Moscatel. Organiza Cooperativa Agrícola.
- 14:00 horas. Calle Nuestra Señora de la O, 15. La Tortillá. Organiza: Peña Cadista.
- 14:00 horas. Avenida Sanlúcar de Barrameda, 18. La Gambá. Organiza: bar La Mar de Gambas.
Domingo, 15 de febrero
- 13:00 horas. Curva Pozo Romero. XX Chorizá. Organiza: Agrupación Scipionis.
El Carnaval de Chipiona 2026 está repleto de actividades casi a diario. Aquí tienes la programación completa.
FEBRERO (Primera Quincena)
* Jueves 5 y Viernes 6 (21:00h): XXXIX Concurso de Cuplés en Peña Cruz del Mar (C/ Padre Lerchundi).
* Sábado 7 (12:30h): TORTILLITAS DE CAMARONES en Bar la Ika (C/ Isaac Peral).
* Sábado 7 (13:00h): Chistorrá (P. Alquindoi) y II Gran Brochetá (To a urtima hora) en C/ Ntra. Sra. de la O, 3.
* Sábado 7 (14:00h): MONTADITO ARLEKIN en Peña Cadista (C/ Ntra. Sra. de la O, 15).
* Sábado 7 (20:00h): CORONACIÓN Y PREGÓN en la Plaza de Andalucía.
* Sábado 7 (Noche): BAILES DE MÁSCARAS en Peña Cruz del Mar (tras pregón) y Palacio de Ferias (23:30h).
* Domingo 8 (13:00h): Arroz Mixto en Peña Peñita (C/ Ntra. Sra. de la O, 19).
* Miércoles 11 (21:00h): XXXIX Mejor Piropo a Chipiona en Peña Cruz del Mar.
* Sábado 14 (12:00h): III GRAN GUISOTÁ en la Plaza de Andalucía.
* Sábado 14 (13:00h): VIII Gran Cachitá (La Pepitá, C/ O, 3), La Paviá (Bar Hnos. Gómez, C/ Víctor Pradera, 14), XXXVI Pregón Plaza Vieja (Patio San Luis), Ajo Solidario (Alzheimer, Plaza San Miguel) y Arroz Mixto/Gran Poleá (Café Media Tarde).
* Sábado 14 (13:30h): Gran Paella (Plaza Abastos) y Carne al Moscatel (Avd. Regla).
* Sábado 14 (14:00h): La Tortillá (C/ O, 15) y La Gambá (Av. Sanlúcar).
* Domingo 15 (13:00h): XX Chorizá (Curva Pozo Romero).
FEBRERO (Semana Grande)
* Lunes 16 (17:00h): Fiesta Infantil y Merengada (Plaza Andalucía).
* 16, 17 y 18 Feb (21:30h): Concurso Popurrí "El Chusco" (Plaza Pío XII).
* Jueves 19 (19:00h): Pregón Peña Peñita (C/ Ntra. Sra. de la O, 19).
* Viernes 20 (10:00h): Carnavalito Infantil (Plaza Andalucía).
* Sábado 21 (12:30h): III Mascotá y Jamoná Solidaria (C/ Víctor Pradera).
* Sábado 21 (13:00h): XIII Gran Sardiná (C/ O, 3), V Gran Pavía (C/ Víctor Pradera, 23) y II Gambá (Paseo Costa de la Luz).
* Sábado 21 (13:30h): Papas con Carne (Plaza San Miguel) y XL Pringá (Col. Divina Pastora).
* Sábado 21 (14:00h): Hamburguesá (Av. Félix Rdguez. de la Fuente).
* Sábado 21 (16:00h): Poleá con Coscorrones (C/ Padre Lerchundi).
* Sábado 21 (22:00h): ORQUESTA en Plaza Pío XII.
* Domingo 22 (14:30h):
GRAN CABALGATA DE CARNAVAL (Avda. Sevilla).
* Domingo 22 (22:00h): Entrega de Premios y Campanada en Plaza Pío XII.
