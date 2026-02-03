La Gran Tortillá, la Gambá, la Chorizá y la Poleá: los eventos gastronómicos más punteros del Carnaval de Chipiona 2026

La III Gran Guisotá, la Paviá, la Pepitá, la VIII Gran Cachitá y la Merengada completan un fin de semana festivo en la población chipionera

Carnaval de Chipiona. / Turismo chipiona

Cualquier excusa es buena para visitar la localidad de Chipiona en invierno. Siempre que el tiempo acompaña, se disfruta al máximo de los numerosos y variados atractivos de esta población de la costa noroeste. Pero si hay que escoger un fin de semana, sois de buen comer y amantes del carnaval, no se pueden perder el Carnaval de Cádiz 2026.

El viernes 23 de enero tuvo lugar la presentación oficial y el viernes 30 de enero el acto de elección de Piconera o Piconero Mayor. El Carnaval propiamente dicho arranca el sábado 7 de febrero con el pregón, que este año corre a cargo de Manuel Martínez, reportero y empresario. Del 16 al 18 de febrero se celebrará el concurso de popurrí y el domingo 22 de febrero llegará el gran broche de la Cabalgata. 

Además de coplas, popurrís y disfraces, en esta Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, la gastronomía ocupa un lugar relevante, ya que en torno a ella se crea un agradable espacio de diversión y conviviendia. Es por ellos que os recomendamos, en este sentido, dos días el sábado 14 y el domingo 15 de febrero. En ambos hay previstos eventos curiosos como La Gran Tortillá, la Gambá, la Chorizá y la Poleá, la III Gran Guisotá, la Paviá, la Pepitá y la VIII Gran Cachitá. El lunes, 16 de febrero, los más pequeños celebrarán la Gran Merengada, en plaza de Andalucía.

Cada uno de estos eventos está organizado en un lugar concreto y por una entidad distinta (asociación de vecinos, peña o establecimiento). Aquí tienes una lista de los que se organizan el fin de semana del 14 al 15 de febrero.

Sábado, 14 de febrero

  • 12:00 horas. Plaza de Andalucía. III Gran Guisotá. Organiza: Asociación El Tangai.
  • 13:00 horas. Calle Víctor Pradera, 14. La Paviá. Organiza: Bar Hermanos Gómez.
  • 13:00 horas. Calle Nuestra Señora de la O, 3. La Pepitá. Organiza: Peña Alquindoi.
  • 13:00 horas. Calle Nuestra Señora de la O, 3. VIII Gran Cachitá. Organiza: Asociación Cultural Carnavalesca 'Tó a úrtima hora'.
  • 13:00 horas. Plaza San Miguel. Ajo Solidario. Organiza: Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer.
  • 13:00 horas. Zona Centro. Arroz mixto y Gran Poleá. Organiza: Peña El Café de Media Tarde.
  • 13:30 horas. Plaza de Abastos. Gran Paella. Organiza: Asociación Chipiona entre Sabores.
  • 13:30 horas. Avenida de Regla. XIX Carne al Moscatel. Organiza Cooperativa Agrícola.
  • 14:00 horas. Calle Nuestra Señora de la O, 15. La Tortillá. Organiza: Peña Cadista.
  • 14:00 horas. Avenida Sanlúcar de Barrameda, 18. La Gambá. Organiza: bar La Mar de Gambas.

Domingo, 15 de febrero

  • 13:00 horas. Curva Pozo Romero. XX Chorizá. Organiza: Agrupación Scipionis.

El Carnaval de Chipiona 2026 está repleto de actividades casi a diario. Aquí tienes la programación completa.

FEBRERO (Primera Quincena)

* Jueves 5 y Viernes 6 (21:00h): XXXIX Concurso de Cuplés en Peña Cruz del Mar (C/ Padre Lerchundi).

* Sábado 7 (12:30h): TORTILLITAS DE CAMARONES en Bar la Ika (C/ Isaac Peral).

* Sábado 7 (13:00h): Chistorrá (P. Alquindoi) y II Gran Brochetá (To a urtima hora) en C/ Ntra. Sra. de la O, 3.

* Sábado 7 (14:00h): MONTADITO ARLEKIN en Peña Cadista (C/ Ntra. Sra. de la O, 15).

* Sábado 7 (20:00h): CORONACIÓN Y PREGÓN en la Plaza de Andalucía.

* Sábado 7 (Noche): BAILES DE MÁSCARAS en Peña Cruz del Mar (tras pregón) y Palacio de Ferias (23:30h).

* Domingo 8 (13:00h): Arroz Mixto en Peña Peñita (C/ Ntra. Sra. de la O, 19).

* Miércoles 11 (21:00h): XXXIX Mejor Piropo a Chipiona en Peña Cruz del Mar.

* Sábado 14 (12:00h): III GRAN GUISOTÁ en la Plaza de Andalucía.

* Sábado 14 (13:00h): VIII Gran Cachitá (La Pepitá, C/ O, 3), La Paviá (Bar Hnos. Gómez, C/ Víctor Pradera, 14), XXXVI Pregón Plaza Vieja (Patio San Luis), Ajo Solidario (Alzheimer, Plaza San Miguel) y Arroz Mixto/Gran Poleá (Café Media Tarde).

* Sábado 14 (13:30h): Gran Paella (Plaza Abastos) y Carne al Moscatel (Avd. Regla).

* Sábado 14 (14:00h): La Tortillá (C/ O, 15) y La Gambá (Av. Sanlúcar).

* Domingo 15 (13:00h): XX Chorizá (Curva Pozo Romero).

FEBRERO (Semana Grande)

* Lunes 16 (17:00h): Fiesta Infantil y Merengada (Plaza Andalucía).

* 16, 17 y 18 Feb (21:30h): Concurso Popurrí "El Chusco" (Plaza Pío XII).

* Jueves 19 (19:00h): Pregón Peña Peñita (C/ Ntra. Sra. de la O, 19).

* Viernes 20 (10:00h): Carnavalito Infantil (Plaza Andalucía).

* Sábado 21 (12:30h): III Mascotá y Jamoná Solidaria (C/ Víctor Pradera).

* Sábado 21 (13:00h): XIII Gran Sardiná (C/ O, 3), V Gran Pavía (C/ Víctor Pradera, 23) y II Gambá (Paseo Costa de la Luz).

* Sábado 21 (13:30h): Papas con Carne (Plaza San Miguel) y XL Pringá (Col. Divina Pastora).

* Sábado 21 (14:00h): Hamburguesá (Av. Félix Rdguez. de la Fuente).

* Sábado 21 (16:00h): Poleá con Coscorrones (C/ Padre Lerchundi).

* Sábado 21 (22:00h): ORQUESTA en Plaza Pío XII.

* Domingo 22 (14:30h):

GRAN CABALGATA DE CARNAVAL (Avda. Sevilla).

* Domingo 22 (22:00h): Entrega de Premios y Campanada en Plaza Pío XII.

