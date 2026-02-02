La capilla barroca de Jerez "de enorme valor simbólico para la ciudad", junto a la que pasan centenares de personas a diario sin percatarse de ella

Da gusto caminar por la ciudad de Jerez, sobre todo del centro, ya que es esta zona la que alberga un mayor número de construcciones pasadas, muchas de ellas de cariz religioso. El censo de estos últimos edificios es largo y muy atractivo, desde la Catedral de Jerez a otros templos más modestos. Algunos de ellos resultan de sobra conocidos, tanto para los vecinos y vecinas de la ciudad, como para los visitantes. Unos pocos, más discretos no tanto.

Justo en la Puerta del Arroyo una zona de mucho tránsito peatonal y de vehículos se encuentra alojada la capilla de la Antigua, aunque puede que más de uno o de uno lleve años pasando muy cerca de ella, sin percatarse de su existencia. Y es que ésta pasa bastante desapercibida.

La Puerta del Arroyo fue construida en el año 1500 y remodelada posteriormente en 1588 y en 1763, forma parte de la muralla de la ciudad de Jerez y se trata de uno de los postigos que se abrieron siglos después de la construcción de la muralla. Debe su nombre a que, en las inmediaciones de la plaza cercana, discurría un arroyo sucio e insalubre que atravesaba la muralla. En las ampliaciones de 1588, este arroyo queda completamente soterrado. Conocida también como Puerta Nueva, pasó a ser una de las más importantes en cuanto a la circulación de personas, tras el derribo de la puerta de Rota en 1787.

Capilla de la Antigua, en la Puerta del Arroyo (Jerez).

Anexa a esta puerta se encuentra la capilla de la Antigua, (inicialmente se llamó de la Virgen de la Antigua), de estilo barroco. Destaca por ser la única 'capilla abierta' de la ciudad. Antiguo humilladero, allí se encomendaban a la Virgen antes de partir de Jerez a algún destino, para no encontrar percances, ni peligros en el viaje. Otras de sus finalidades era evitar la entrada de costumbres paganas en la ciudad. Cerrada al culto tras la desamortización de Mendizabal.

Restaurada en 2010, esta capilla "de enorme valor simbólico para la ciudad", según la alcaldesa, permanece cerrada. No obstante, según trascendió en abril de 2025, está prevista la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y el Obispado de Asidonia-Jerez que permitirá la cesión de la capilla del Arroyo a la Hermandad del Cristo de La Viga. Este acuerdo, enmarcado dentro de las iniciativas de recuperación del patrimonio histórico y religioso de la ciudad, permitirá devolver al culto uno de los espacios más emblemáticos del casco histórico de Jerez. De esta manera, el edificio será rehabilitado y reabierto de cara a convertirse en un nuevo punto de devoción y memoria para la ciudad.