Alba Jiménez, gitana de Tudela y coreógrafa que enseña a bailar la Zambomba de Jerez en Instagram: “Lo llevo dentro”

La Zambomba de Jerez, Bien de Interés Cultural y Fiesta de Interés Turístico, es una fiesta genuina. Hasta la ciudad jerezana, la quinta más importante de Andalucía, se desplazan miles de personas para disfrutar de esta expresión cultural en la que se vive la Navidad intensamente.

El éxito de la Zambomba de Jerez es tal que se contagia a cientos de kilómetros. A casi mil kilómetros del sentir jerezano, se animan a vivirla, concretamente en Tudela, al sur de la Comunidad Foral de Navarra.

Alba Jiménez, bailaora, profesora de danza española, bailarina profesional de flamenco y coreógrafa, enseña a su alumnado a bailar la Zambomba de Jerez con sencillos pasos de rumba. “Soy gitana y la zambomba es lo que bailamos en casa. En Navidad siempre bailamos rumbas navideñas. Nos juntamos con la familia, de juerga, con las guitarras y con todo. Es nuestra manera de celebrar en familia”, explica la bailaora a Diario de Jerez. Imparte clases en modo presencial y online a unas 60 personas, algo de lo que se siente satisfecha: “Enseño a mis alumnas de una manera profesional, pero también a sentir”, matiza.

En su perfil de Instagram mantiene fijados los vídeos en los cuales muestra los pasos para bailar la Zambomba y el éxito es rotundo. Aunque no queda sólo aquí su vínculo con esta expresión de la navidad jerezana, sino que va a más. El año pasado bailaron la Zambomba de Jerez en el Teatro Gaztambide. En 2025, otro año más, Alba Jiménez anima a bailar la Zambomba de Jerez: “Yo lo llevo viendo desde pequeña. Es algo que llevo dentro y que siento”, concluye la que se ha convertido en una gran embajadora en la distancia de la fiesta jerezana.

Una familia de arte

Esta tudelana presume de sus lazos con Jerez: “Mi tía, la hermana de mi abuela, es de Jerez”. También de la familia de artistas a la que pertenece. El padre, el hermano y los tíos de Alba tocan la guitarra de oído, y “mis primos, el piano, el cajón flamenco, todo”. “Mi tío Juan El Gitano era bailaor y daba clases en Madrid y hacía espectáculos flamencos. Mi familia, por parte de mi padre, vivía allí y después se vinieron aquí. Mi tío también tuvo aquí la peña Sabicas”. También presume de abuelo, José Jiménez, tío Selín, flamencólogo y cantaor de cante jondo.