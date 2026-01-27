Un influencer de Argentina da un gran consejo a los visitantes de Jerez: "Es una de las vistas urbanas más lindas que he visto en toda España"

Con apenas 20 años emigró "solito, con una mano delante y otra detrás" y aterrizó en España. Cinco años después es un reconocido influencer que cuenta con más de 332 mil seguidores en Instagram. Román Socias, Premio a Mejor Creador de TikTok de Viajes, lleva casi cuatro años recorriendo el país con un claro objetivo: visitar las 50 provincias y mostrar sus rincones más auténticos. En más de una ocasión, ha recordado que su periplo en las redes sociales comenzó durante un viaje improvisado a Murcia. Al argentino le pareció una comunidad infravalorada, por ello, decidió grabar unos vídeos y colgarlos en redes sociales. "Pensé que no los vería nadie… y pasó todo lo contrario. A la gente le encantó".

Este joven argentino, conocido como El Viaje de Romancito visitó la provincia de Cádiz durante el desarrollo de su hazaña. Hizo parada en Jerez y compartió un breve vídeo en el que compartió un genial consejo, que quizá venga muy bien a muchos oriundos y visitantes. En el reel asegura que la Catedral de Jerez es bellísima y hace hincapié en que la torre de la catedral jerezana, a diferencia de otras muchas, se encuentra separada del templo principal del Obispado de Asidonia-Jerez.

El exitoso influencer del viajes argentino pone especial énfasis en seguir uno de sus consejos. Explica que la entrada para acceder al interior de la catedral con audioguía incluida cuesta 6 euros: "Es muy bonita. Además tiene obras de pintores muy importantes como Murillo, Tahonero padre y Tahonero hijo, y la joya de la catedral: 'La Virgen niña meditando', de Zurbarán". De modo que, por sólo un euro más se puede subir a la torre que, al estar separada, hace posible algo que no pasa siempre: las torres integradas en la catedral ofrecen unas vistas preciosas pero no se puede admirar muy bien la propia catedral. "En el caso de Jerez está separada y, si subes, se ve la catedral de una manera hermosa. También se ve estupendamente bien el Alcázar, la ciudad entera y la veleta de Tío Pepe. Creo que es una de las vistas urbanas más lindas que he visto en toda España". De ahí que este viajero argentino aconseje subir sí o sí a la torre de la Catedral de Jerez.

Qué visitó Romancito en Jerez

El protagonista de El Viaje de Romancito aprovechó su estancia en Jerez para visitar el Museo del Tiempo y el Museo Arqueológico, de los cuales salió más que agradado. Por supuesto, probó el vino y el vinagre de jerez en un tour por la bodega Álvaro Domecq. Pasó por el centro comercial abierto Luz Shopping y paseó por las calles laberínticas del centro de Jerez, cerca de la antigua muralla. Se adentró en el castizo barrio de San Miguel, pero sin duda, la Catedral de Jerez, "la joya de Jerez" fue lo que más le sedujo.