Remedios Zambrana, fundadora de Marruzella: "Abrí una pizzería sin saber hacer masa de pizzas"

Su madre le inculcó el amor por la hostelería. "Es un trabajo muy bonito, para el que le guste". De ella aprendió a ser servicial, honesta y a atender bien al público. Remedios Zambrana, fundadora de Marruzella, nación en la Venta La Parra, próxima al Aeropuerto de Jerez. Más tarde, la familia abrió un establecimiento bautizado con el nombre de la matriarca, Casa Pepa, que servía menús diarios. Con apenas 17 años, Remedios le expresó a su madre el deseo de tener su negocio propio, deseo que se hizo realidad antes de casarse, a los 21 años. Ella no quería un restaurante, ella quería una pizzería. "Abrí una pizzería sin saber hacer pizzas. Aprendí en Italia".

A día de hoy, Marruzella, abierto en 1990, cuenta además con establecimientos en El Puerto de Santa María, Cádiz y Sevilla. En la mayoría de ellos dispone de espacios para poder degustar los platos, y la firma sigue creciendo gracias a la comida para llevar y la entrega a domicilio en el año 2000. Las pizzas son principal especialidad, aunque "son americanas", aclara remedios en una entrevista concedida recientemente y que ha compartido en las reses sociales de su firma. En ella afirma, entre otras muchas curiosidades de su vida, que ama la hostelería e intenta transmitir este amor a sus hijos y a su equipo. Aunque también se sincera: "Me he perdido muchas cosas porque sólo sabía trabajar y trabajar. Ahora también intento disfrutar. Estoy enamorada de Marruzella, pero hay vida más allá". La hostelera jerezana, ha aprendido a bailar, incluso.

Remedios Zambrana, fundadora de Marruzella, en un momento de la entrevista.

"En Marruzella, llevamos más de 30 años haciendo lo que mejor sabemos. Aquí no hay atajos, solo ingredientes frescos, recetas auténticas y mucho cariño en cada pizza, hamburguesa, burrito o kebab que preparamos. Nos encanta innovar sin perder nuestra esencia, para que cada vez que vengas, sientas que estás en casa". Así es como este restaurante italizano de original de Jerez se presenta en su web y añade: "Si vienes, te recibiremos con la mejor comida y una sonrisa".

"Sus pizzas están riquísimas y tienen opciones para todos los gustos: si comes en el restaurante, son más del estilo tradicional italiano, y si prefieres pedir para llevar, también tienen otras más rápidas y estilo fast food. ¡Buenísimas, me encantan ambas!", reseña María del Carmen Ruiz.

Las tres de décadas de trayectoria de Marruzella avalan su buen hacer. A día de hoy es todo un clásico de Jerez, Capital Española de la Gastronmía 2026. Casi con toda seguridad, la comida conquista los paladares de sus clientes y el trato siempre es excepcional del equipo que atiende convencen para que decidan volver a Marruzella a vivir una rica experiencia gastronómica, con la impronta de su fundadora, Remedios Zambrana.