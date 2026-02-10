Nueva apertura en Jerez: Street Food Burger abre este miércoles 11 de febrero y regala 500 hamburguesas

Street Food Burger ya tiene local en Jerez, Capital Española de la Gastronomía 2026. Su intención estaba clara desde el pasado jueves, 25 de diciembre, el grupo de hamburgueserías Street Food Burger, comunicaba a través de un vídeo colgado en sus redes sociales, la próxima apertura de un establecimineto en Jerez, lugar conocido por sus vinos, el flamenco, las motos, su cultura, los famosos tabancos, los caballos y, cómo no, por su gente. En esta ocasión, sus responsables dejaron la decisión en manos de sus seguidores en Internet. "Todos, casi todos votasteis Jerez de la Frontera. El caso es que el mensaje fue claro, teníamos que quedarnos en eso. Entonces supimos que Jerez nos esperaba".

Dicho y hecho. Este miércoles 11 de febrero la firma inaugura un nuevo establecimiento en Jerez, concretamente en avenida José Manuel Caballero Bonald, 4. Cuidado, jerezanos y jerezanas porque Street Food Burger quiere dar la nota, como anunció en diciembre: "No somos una marca, somos un movimiento. No va de seguir las modas, va de tener personalidad. Jerez prepárate. Muy pronto nos vemos", advertían.

Este nuevo local trae novedades. Street Food Burger se planteaba si renovar la carta, "pero surgió la duda de siempre: ¿clásico o innovador?¿Lo de siempre o liarla un poco más? Porque nos gusta lo tradicional, pero nos encanta arriesgar, así que hicimos lo que mejor sabemos hacer: escuchar y volver a cocinar. El resultado: una carta para todos los públicos. Clásicos, nuevas locuras y sí, también para los amantes del pollo".

Nueva ciudad, nuevo local, nueva carta y 500 hamburguesas gratis para celebrar la inauguración, el miércoles 11 de febrero a las 20:00 horas. Sí, 500 burgers gratis, pero para conseguirlas hay que seguir los siguientes pasos indicados en sus redes sociales.

Para poder conseguirla: sigue a @streetfood_burger, comenta mencionando a 3 amigos, comparte el post en tus stories mencionándonos (las cuentas privadas deben enviarles un pantallazo por privado). Los 500 primeros en hacer cola en la puerta del local el día 11 de febrero y muestra al personal de la sala que has cumplido los requisitos, obtendrá su hamburguesa gratis con pedir una consumición. Solo serán válidas las participaciones realizadas hasta el día 11 de febrero a las 18:00h.