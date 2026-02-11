Ventas afectadas por el temporal a las que ir cuando todo pase: "Volveremos a resurgir"

Desde el pasado 4 de febrero Jerez vive diferente, mirando al cielo y al río Guadalete. La llegada de la borrasca Leonardo ha sumido a todos en un estado de incomprensión al ver las nubes descargar como nunca. Cientos de vecinos y vecinas de la zona rural desalojaron sus hogares que, al igual que muchos negocios, han sufrido inundaciones. En mayor o menor medida, algunas ventas de la zona se han visto afectadas por los cortes de carretera o por las inundaciones. De ahí, esta propuesta para ir a algunas de ellas una vez que el tiempo y las labores de limpieza lo permitan. Ver sus barras y terrazas llenas será la señal inequívoca de que se ha recuperado la normalidad.

Venta de Cartuja

Se trata del tercer restaurante más antiguo de España, data de 1592. Prácticamente, es un milagro que siga al pie del cañón a pesar del paso del tiempo y de las inundaciones sufridas, la última este mes de febrero. Su actual dueño, Rodrigo Valle González, lo tiene claro: "Volveremos a resurgir". Y no cabe duda de que lo hará, como en anteriores ocasiones. Entonces será un planazo tomar un buen café con una rebaná de campo con aceite y jamón o zurrapa. O bien, almorzar un buen cochinillo al horno, o algunas de sus sabrosas carnes a la brasa y después pasear por el Puente de Cartuja y las riberas del Salado, una vez se haya restablecido la normalidad. La Venta de Cartuja se encuentra situada en Barriada los Lomopardos, muy cerca de la autopista Cadiz-Sevilla.

Venta el Pollo

Este emblemático establecimiento, ubicado en el Polígono Industrial de El Portal, fue fundado en fundada en 1964 y es uno de los más antiguos de Andalucía. sus desayunos sólo cosechan halagos: "Aquí empiezas el día con alegría", "Lugar emblemático para tomar un buen desayuno, tostadas de pan de pueblo con la peculiaridad que puedes añadirle lo que quieras, ya sea mantequilla, paté o zurrapa". Preparan comida casera, guisos típicos de la tierra como la berza jerezana, y menú del día. Dispone de un gran salón y la decoración apenas ha variado en los últimos años. También cuenta con terraza y aparcamiento.

Venta La Carreta

En el kilómetro 2 de la carretera La Ina, junto al río Guadalete y muy cerca de la ermita de Santa María se encuentra la Venta La Carreta. En 1973, Salvador Rodríguez Barroso y sus hermanos inauguraron este establecimiento. Antaño, cuando prácticamente no existían salones de celebraciones, ellos tenían reservados todos los fines de semana. Elabora una cocina casera basada en la gastronomía tradicional preparada con las mejores calidades. Berza jerezana, menudo, croquetas de puchero, de serranito, presa ibérica, postres caseros... Una amplia carta que contempla opciones para vegetarianos, celíacos y diabéticos.