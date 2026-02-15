El IX Mercadillo de Primavera en Jerez se celebrará en marzo con un 'Especial Eventos'

Mercadillos con Encanto trabaja a toda máquina ultimando los detalles de la próxima cita: el IX Mercadillo de Primavera en el Hotel Soho Boutique Jerez. En este evento, así como en todos los organizados por ellos, se reunirán firmas de moda, complementos, joyería, decoración, menaje, arte, ilustración, alimentación y artículos gourmet para que los visitantes encuentren aquello que necesitan o que les encante.

Esta cita de primavera ya tiene fecha. Su celebración está prevista para los días 7 y 8 del mes de marzo, viernes y sábado, respectivamente. Se trata de un especial Primavera & Eventos, de modo que, se trata de un evento obligatoria al que asistir para que no falte de nada en la próxima temporada.

Ya está abierto el plazo de preinscripción para todas las marcas interesadas en participar en esta edición. "Iniciamos la selección de marcas para nuestro próximo evento, el IX Mercadillo de Primavera en el exclusivo entorno del Hotel Soho Boutique Jerez, en Jerez de la Frontera. Un encuentro diseñado para disfrutar de la primavera en un espacio con solera y elegancia", explican desde la organización.

Este mercadillo de primavera, al igual que los demás organizados por Mercadillos con Encanto, éste se erige como un punto de encuentro especial donde encuentras productos exclusivos y artesanales en el mejor de los ambientes, y en escenarios únicos. Una de las características de estos mercados es que son itinerantes. Además, cada año se celebran en fechas diferentes, incluso en nuevas localizaciones.

Próximos mercadillos

Además del IX Mercadillo de Primavera en el Hotel Soho Boutique Jerez, ya se conoce el Calendario de Mercadillos con Encanto 2026: