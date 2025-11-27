El obrador de Jerez trabaja a todo motor para que estén listos los roscones y dulces de Navidad: "Tu momento dulce empieza aquí"

En Jerez, la Navidad se vive de una forma muy intensa y especial. Se toman las calles, se entonan villancicos y se comen pestiños, mantecados, dulces navideños... En las comidas también se sirve lo mejor. En la tierra de las carmelas y los tocinos de cielo, no falta el roscón de reyes, así como otras delicias que no siempre se preparan en casa. Para ello, obradores de la ciudad trabajan a pleno rendimiento. Es el caso de Berlín, el obrador que capitanea Juan Carlos Ibáñez (Jerez, 1976) y que recientemente abrió en calle Larga, 65, junto a La Moderna, La Patisserie.

"Tu momento dulce empieza aquí", es el lema del obrador Berlín que, donde cada año, elaboran roscones de reyes tradicionales. "Los hacemos desde cero, con masa madre. Los ingredientes de la receta los aprendí de Antonio Romero, un antiguo pastelero del Hotel Jerez ya jubilado. Lleva una mezcla de cítricos y de especias especial, mantequilla y otros ingredientes de primera calidad", explica el pastelero jerezano. Los rellenos del roscón pueden ser tradicionales de nata, trufa o crema tostada, o bien, de otros sabores que son tendencia como el kinder y el lotus. Una de las novedades de este año es el roscón relleno de pistacho, "muy de moda en los últimos tiempos", apunta Ibáñez.

Roscon de Reyes del Obrador Berlín. / Cedida

En las vitrinas de los establecimientos de Berlín también se encuentran en estos días los mini roscones. Según Ibáñez, "a medida que se acerca la Navidad aumenta el número de variedades, puede haber entre 10 y 15 sabores distintos, el de nata es el más vendido".

Mini roscones de distintos sabores en Berlín, Jerez.

El roscón, sin duda, es el dulce más demandado, pero no el único. El tronco de Navidad también se prepara para Nochebuena y Fin de Año. En este caso de chocolate, nata y fresa. Lo mejor es encargarlo con unas semanas de antelación. Lo podrás en ver en el expositor los días sucesivos.

La actividad del Obrador Berlín cambia considerablemente en estos días, ya que, durante las fiestas también elaboran canapés salados. De paté al oloroso, de queso de cabra, roquefort, paté con manzana caramelizada... El formato es una caja con canapés salados variados. Estas elaboraciones son exclusivas para estas fechas o en grandes cantidades por encargo para celebraciones concretas, dado que, prepararlas requiere paralizar el obrador. "No pasa lo mismo con el tronco de Navidad porque en el obrador tenemos siempre bizcocho, los chocolates y las cremas", explica Juan Carlos Ibáñez, adalid de Berlín.

Pedidos a Berlín

En la primera semana de diciembre se toma nota de los encargos, hasta tres días antes. Los encargos se realizan en La Pâtisserie de Berlín, ubicado en calle Larga, 65, o llamando por teléfono al 614 053 974.