Una jerezana, invitada a una cena de gala en la Cámara de los Comunes, de Londres: "Jamás lo pude imaginar"

De niña veía los dibujos de anime de Hayao Miyazaki, que veía cuando solo existían dos canales de televisión en España. Luego, las películas de Guy Ritchie, protagonizada por Robert Downey Jr. y Jude Law. Estas son las dos primeras conexiones con icónico personaje Sherlock Holmes. Sería décadas más tarde cuando su marido, muy fan de detective privado de ficción creado en 1887 por el escritor británico Arthur Conan Doyle, le regaló la obra completa. "Cuando vivía en Londres siempre dejaba el currículum en el Museo de Sherlock Holmes, quería trabajar allí, pero hace unos ocho años ya se convirtió casi en una obsesión", confiesa la escritora y divulgadora jerezana Margarita Lozano, presidenta de la Sociedad Literaria Sherlock Holmes de Jerez.

Esta entidad jerezana fue fundada en septiembre de 2025. Apenas una semana después, la sociedad original de Londres, fundada en 1951, se puso en contacto con ella para darle la bienvenida e invitarla a la cena anual que organizan en la Cámara de los Comunes del palacio de Westminster, en Londres, en la 75 edición de este encuentro. En un principio, Lozano, no contempló siquiera la idea de asistir. "Me lo dijeron y no eché cuenta. Mi marido me dijo que tenía que ir y, junto al cofundador de la sociedad, Adrián, de la Librería El Laberinto, me convencieron", recuerda.

Margarita Lozano en la cena de gala que tuvo lugar en la Cámara de los Comunes de Londres. / Cedida

Sola viajó en representación de la Sociedad Literaria SH y participó en los dos actos que incluyó el programa. Constaba de una cena de gala en la Cámara de los Comunes, el sábado 24 de enero y de un almuerzo algo más informal el domingo. "Todo el mundo conoce el Parlamento porque está junto al Big Ben, pero nunca había estado dentro", reconoce. A esta edición asistieron unas 170 personas de todo el mundo, de sociedades de SH de EEUU, Francia, Canadá, Italia, Alemania, y miembros de todas partes, incluso de Finlandia. En la cena de gala siempre llevan alguna personalidad que ofrece un discurso. En esta ocasión, corrió a cargo de Matthew Sweet, guionista de la serie Bookish y también intervinieron miembros de la sociedad francesa.

Matthew Sweet, guionista de la serie Bookish, durante el discurso. / Cedida

Le llamó la atención la arquitectura, el artesonado, lo sumamente bien cuidado que está todo. "Me llamó mucho la atención un lugar tan cargado de historia. Desde la sala donde nos encontrábamos antes de la cena se veía el río y no me lo esperaba. Todo estaba decorado con la rosa Tudor (emblema heráldico tradicional de Inglaterra), la moqueta. Solamente el hecho de estar ya era alucinante, algo único, a lo que no todo el mundo tiene acceso. En mis casi 45 años de vida, jamás pude imaginar que estaría invitada a una cena de gala en la Cámara de los Comunes", cuenta entusiasmada Margarita Lozano a su regreso.

El almuerzo del domingo tuvo lugar en The Boot & Flogger (cada año es en un pub diferente), con un ambiente más distendido y relajado, dado que, la noche anterior ya muchos se habían conocido en la cena de gala. Disfrutaron de un rato de convivencia con los miembros de sociedades de Sherlock Holmes, que hay repartidas por todo el mundo. "Me gusta tanto el personaje de Sherlock Holmes, que yo me sentía en mi salsa", asevera. La escritora y divulgadora jerezana aprovechó el tiempo al máximo tomando fotografías y grabando las localizaciones de la serie Sherlock de la BBC para la sociedad que preside, única en España.

Margarita Lozano anincia que, la Sociedad Literaria Sherlock Holmes organiza un viaje anual relacionado con los libros del detective y, ahora se hallan inmersos en la organización del próximo que será a Jerez en el 2028. "Es verdad que el vino de Jerez sólo se menciona una vez en los libros. A partir de esa mención hemos conseguido ubicarnos en el mapa", resalta.

Por otro lado, ineludiblemente, caemos en las comparaciones: "En España Tuvimos un Siglo de de Oro fabuloso y un personaje universalmente conocido como es El Quijote, pero no se explota de esta manera. Aquí hay rutas literarias como la de Delibes, pero no se explota al nivel de Sherlok Holmes. Los ingleses son expertos en explotar lo suyo. Si tienen algo, lo venden y lo defienden. Van todos a una. Es digno de admirar", alaba la jerezana que acaba de regresar de hacer realidad un sueño.