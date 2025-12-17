Esta joya gótica del siglo XIII acoge la mayor muestra de belenes de Jerez y Europa: "Lugar absolutamente maravilloso"

Uno de los eventos que ha tenido lugar en los Claustros de Santo Domingo, en Jerez.

De manera formidable, la ciudad de Jerez une arquitectura y tradición. La Navidad se celebra muy especialmente en la quinta ciudad más importante de Andalucía. Se sobra son conocidas las Zambombas de Jerez, declaradas Bien de Interés Cultural en 2015 y Fiesta de Interés Turístico por la junta de Andalucía. Pero además, existe una gran pasión y dedicación en Jerez por lo dioramas. Tanto es así que, en 1976 se constituyó la Asociación de Belenistas de Jerez. Según los expertos, el nacimienro en jerez posee identidad propia y definida, perfectamente diferenciada del resto de estilos del país. Hoy día, Jerez aporta una importante fuente de creatividad y pujanza del nacimiento junto con Cataluña, pionera en la tradición belenista de España.

Muestra de la relevancia de este arte es la celebración de la XLVII Exposición del Arte del Nacimiento, de la Asociación de Belenistas de Jerez. Esta exposición que se une a la muestra 'El belenismo en la provincia de Cádiz', organizada por la Federación Gaditana de Belenismo. Ambas exposiciones se han consolidado como dos de los principales reclamos turísticos de la ciudad durante la temporada navideña, atrayendo cada año a miles de visitantes, que destacan no solo por su belleza y detalle de las representaciones, sino también por su valor cultural.

Se trata de la mayor muestra de belenes de Jerez y Europa, sin duda, una de las grandes citas y uno de los principales alicientes de la Navidad en Jerez este 2025. Una exposición de tal relevancia tenía que tener lugar en un espacio que estuviera a la altura y así ha sido, por ello, merece la pena contemplarla per se, pero también por el lugar que lo acoge: los Claustros de Santo Domingo, una joya de la arquitectura gótica del siglo XIII que embelesa a sus visitantes.

Exposición '50 Navidades montando el Belén' en Jerez. / Miguel Ángel González

En su génesis, los Claustros estaban vinculados a la Iglesia de Santo Domingo. Posteriormente, se destinó a uso civil tras la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX. En la actualidad es un espacio de uso cultural de primer orden en Jerez, cuya arquitectura y juego de luces y sombras resulta de lo más llamativo. Los Claustros se definen con la clásica estructura cuadrada, con un patio central que distribuye las dependencias. El claustro se levanta en dos plantas y los pasillos están cubiertos por bellas bóvedas de crucería simple. La planta superior es más sencilla, con arcadas rebajadas propias del siglo XVI.

Este tesoro del gótico alberga, entre otros eventos, la Feria del Libro de Jerez, conciertos, exposiciones y actos culturales de gran afluencia de público. Su atractivo alcanza tal magnitud que es el escenario para grabar películas y series, como The Crown en 2019.

Rafael Jiménez recomienda su visita: "El Claustro de Santo Domingo es un lugar absolutamente maravilloso. Tuvimos la oportunidad de asistir a un espectáculo de flamenco allí y la experiencia fue inolvidable: el entorno, lleno de historia y encanto, hizo que la actuación resultara aún más especial. En otra ocasión volvimos para un evento de vinos, y de nuevo fue una experiencia excelente. Todo estaba muy bien organizado, con un ambiente cuidado y un marco incomparable. Además, merece mucho la pena visitar el claustro en un día sin eventos, para poder disfrutar con calma de su arquitectura, su tranquilidad y su gran valor histórico. Es un sitio que transmite paz y belleza, y que refleja la esencia de Jerez".

Detalle de la fuente de los Claustros de Santo domingo.

Novedades de la muestra

Este año, como principal novedad, y con el objetivo municipal de algo tan jerezano y tan andaluz como el belenismo se dé la mano con la Candidatura Jerez 2031 a Capital Europea de la Cultura, se ha inauguración también la exposición 'El belén maltés: arte, fe y tradición', en la que se pueden contemplar 30 belenes elaborados por los artesanos de Ghimmanu-EI, pertenecientes a la Asociación de Belenistas de Ghajnsielem, de la región maltesa de Gozo. Una relación surgida a raíz del hermanamiento reciente entre las ciudades de Victoria (en Malta) y Jerez. El presidente de esta Asociación, Paul Stellini, ha estado presente en esta inauguración junto a otros representantes malteses.

Los Claustros albergan esta Navidad una cuarta exposición muy especial ya que recorre las 50 navidades que los miembros de la Asociación de Belenistas llevan realizando estos dioramas.

El belenismo ha sido oficialmente reconocido como una Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de España, una expresión considerada un tesoro cultural que combina aspectos participativos en su montaje y técnicas asociadas. En la historia de esta expresión artística, destaca como hito significativo su declaración como Bien de Interés Cultural en Andalucía, siendo inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como una Actividad de Interés Etnológico.

Horario de visita

Ambas exposiciones se pueden disfrutar de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

Los lunes permanece cerrado excepto este lunes 8 de diciembre que sí estará abierta en horario habitual.

Los días 24 y 31 de diciembre el horario es de 10.30 a 13.30 horas, y los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero, permanecerán cerradas al público.