Así nevó en jerez hace tres décadas y así se ve la ciudad nevada en la era de la Inteligencia Artificial

La señorial ciudad de Jerez posee numerosos encantos que se aprecian y se gozan también en invierno. Las Fiestas de la Vendimia, Los mostos, la Zambomba en Navidad, espacios verdes para disfrutar con el descenso de las temperaturas, salas de exposiciones, bodegas que visitar y un larguísimo etcétera. El municipio presume de una ubicación privilegiada que enlaza con las mejores playas y con la montaña en no más de una hora de trayecto. El único pero es que, en Jerez no nieva o, al menos, el clima, la geografía y las condiciones meteorológicas normales no son propicias para ello.

Sin embargo, tirando de hemeroteca se puede comprobar que hace relativamente no mucho tiempo nevo en plena ciudad de Jerez. Así hay constancia de ello en texto y algunas pocas fotografías. Este insólito hecho sucedió el martes 2 de febrero de 1954, hace poco más de 70 años. Fue esa histórica jornada cuando una inmensa ola de frío que cubrió a todo el país y al continente europeo, desencadenó en el municipio jerezano una de las mayores nevadas de su historia. El manto blanco llegó a alcanzar un espesor de diez centímetros, y las temperaturas oscilaron entre el 0 y los 6 grados bajo cero.

Calles y coches de Jerez cubiertos de nieve tras la nevada de 1954.

Quienes lo vivieron recuerdan que antes de recibir la nieve, un gran silencio impregnó todo Jerez. Y justo después de ver el exterior cibierto de blanco inmaculado, se desató una gran alegría. También algunos contratiempos debido a que la ciudad no estaba acondicionada para este tipo de precipitación. La nevada causó una muerte, la congelación del sistema de cañerías de las casas y muchos pueblos quedaron incomunicados.

De todo lo acontecido, apenas se conservan unas pocas imágenes que den fe de ello y de la estampa de la ciudad de Jerez nevada... hasta ahora. En la era de la Inteligencia Artificial, ya es posible apreciar y admirar Jerez bajo la nieve. En un vídeo realizado con IA se muestra puntos emblemáticos de la ciudad nevados. La Catedral de Jerez, la plaza de la Yerba, La rotonda del Minotauro, las dos hileras blancas de jacarandas de calle Porvera, la plaza de la Asunción, la plaza del Arenal, calle Larga y emblemático edificio del Gallo azul, entre otros.

Las imágenes en movimiento han sido elaboradas por JerezanIA, un auténtico regalo para los sentidos y para quienes jamás habían visto la ciudad de Jerez nevada.

¿Qué te parece este uso de la Inteligencia Artificial? ¿Qué otro lugar de Jerez te gustaría ver nevado?