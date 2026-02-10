Juan Peña opina sobre la polémica 'Feria de Abril' de Madrid: "Familias enteras viven de esto"

Entre el 9 de mayo y el 7 de junio se celebrará en el recinto Iberdrola Music una feria llamada Madrilucía, con casetas por 55.000 euros y hasta 800.000 asistentes, según las previsiones. Esta Feria de Abril sin salir de Madrid es el nuevo gran evento que promueve el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida ante las quejas de la oposición.

La idea es imitar cada uno de los detalles de las fiestas más populares de Sevilla en unos 200.000 metros cuadrados de casetas, atracciones y puestos de comida distribuidos en cinco zonas diferentes, que incluyen una “Cultural”, dedicada “al arte, la moda y la tradición andaluza, donde descubrir guarnicionería, ropa ecuestre, mantones, flores, pintura taurina y productos gourmet”, y una Gastronómica, con cocina de autor, food trucks y barras de tapas.

Esta iniciativa ha desatado todo tipo de comentarios y críticas, dado que, para muchos, trasladar tradiciones de Andalucía a Madrid provoca debate sobre identidad cultural. Ya han pasado varios días desde que se dio a conocer la celebración de este evento y aún desata opiniones de lo más variadas.

Una de las más recientes es la del artista jerezano Juan Peña, quien ha sido generoso en una publicación realizada en sus redes sociales el pasado lunes, 9 de febrero. Esta opinión la formula 'en voz alta, tras días leyendo la de otros. El cantante que "muere" con sus tradiciones, destaca que cada feria andaluza tiene su alma, opina que "la cultura, cuando se comparte, no se gasta: se multiplica" y que "una feria se celebre en Madrid no borra nuestras raíces". En esta publicación ha recordado que en Barcelona se celebra un feria andaluza desde hace 50 años "y nadie la critica".

Por otro lado, advierte de que supone trabajo para muchos profesionales de diferentes sectores: "Familias enteras viven de esto y gracias a eventos de este tipo pueden seguir tirando pa’lante. (...). Si mañana te llaman para cantar en esa feria, para presentar, para exportar y vender tu marisco, tu pescaito frito ¿dirás q no? No olvides que Madrid acoge a todo el mundo".

Imagen compartida por Juan Peña junto a su opinión sobre Madrilucía.

'Parque temático'

No todos piensan igual que el jerezano. Una de las principales críticas es la artificialidad al sustituir el albero por césped sintético y ofrecer alquiler de trajes y maquillaje in situ, por ejemplo, hacen que muchos sienten que la tradición se convierte en un disfraz. Ariadna lo tiene claro: "Quieren hacer un parque temático de guiris apropiándose de otra cultura. El chiste se cuenta solo". Otros señalan que el fenómeno de 'franquiciar' esta fiesta no tendrá exito por su prolongación en el tiempo, ya que, pretende durar casi un mes y auguran su fracaso.

¿Tú que opinas de Madrilucía?