Y el Mejor Barbero del Año 2026 es de Jerez: José Ballesteros, hijo de Pepe Ballesteros de la Venta Esteban

El pasado 8 de febrero, un jerezano fue proclamado Mejor Barbero del Año en los Golden Skull Awards. Se trata de José Ballesteros, conocido como Ballesteros Barber. Los Golden Skull Awards son unos premios de barbería organizados por Skull Men, creados para destacar a los profesionales más influyentes del año. Aquellos que están marcando tendencia, elevando el nivel del sector y dejando huella dentro y fuera de la silla. "Aquí no hablamos solo de cortes. Hablamos de identidad, estilo, comunidad y visión de futuro". Con este premio, Ballesteros Barber es reconocido por demostrar su excelencia, evolución y liderazgo durante el año.

En la recogida del premio, tuvo una palabras de agradecimiento a la organización y a su gran amigo Ale y se lo dedicó a su padre, Pepe Ballesteros, muy conocido por estar al frente de la Venta Esteban hasta fallecimiento el pasado mes de enero. "Se lo quiero dedicar a una persona que me hace mucha falta, que dos días antes de la nominación falleció. Es mi padre. Quiero mandarle muchos besitos al cielo".

Momento de la recogida del premio y la dedicatoria a su padre.

La gala de entrega de los premios Golden Skull Awards se celebró en Murcia. El jerezano competía con otros nueve nominados, algunos de renombre como The Braider o Álvaro Vargas. Ballesteros Baber se impuso con 4116 votos, apoyo que agradeció en sus redes sociales.

Sin duda, el jerezano se lo ha ganado y las redes sociales lo demuestran. Cuenta con más de 22 mil seguidores en Instagram y más de 100K en TikTok que no se pierden los contenidos que comparte. En algunos de ellos muestra el antes y el después de sus clientes de todas las edades y estilos. En su silla se han sentado algunos rostros famosos como el torero Juan José Padilla (con quien tiene vínculo familiar) o Víctor Janeiro.

También cuenta la historia de algunos clientes, una de ellas es la de Abdullah, procedente de Gambia; o la de Antonio, un jubilado que cuenta a qué se dedica en su tiempo libre "y la verdad es que merece la pena escucharlo", asegura el mejor Barbero del Año en el post.