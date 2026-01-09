'KrakenCon: Mareas Lúdicas': el emocionante torneo de juegos de mesa y ocio alternativo más importante de la provincia de Cádiz

El abanico de actividades de ocio y tiempo libre que porpone la población de Rota no deja de ser asombrosa. Así quedará patente durante este fin de semana del viernes 9 al 11 de enero, al convertirse en punto de referencia y encuentro para los aficionados a los juegos de mesa, de la mano del evento 'KrakenCon: Mareas Lúdicas', el mayor encuentro dedicado a los juegos de mesa y al ocio alternativo de la provincia.

El Club Kraken de Rota junto con la Delegación municipal de Juventud impulsan esta importante iniciativa que espera congregar a un gran número de visitantes a lo largo de este fin de semana. Durante tres días, el polideportivo municipal Antonio Barriento 'Chispa' servirá de sede y punto de celebración para aficionados y aficionadas a los juegos de mesa modernos, wargames y juegos de cartas coleccionables (TCG), así como para todas aquellas personas que deseen iniciarse en este tipo de ocio.

La programación incluye partidas abiertas, torneos, demostraciones, talleres, presentaciones de productos y actividades para todas las edades, dirigidas tanto a jugadores veteranos como a nuevos públicos. El objetivo principal del evento es fomentar la afición, conectar a tiendas, editoriales y aficionados, y abrir las puertas del hobby a nuevos jugadores, según la asociación de wargames, rol y juegos de mesa de Rota, Kraken.

Cartel del Krakencon, en rota.

Como novedad a subrayar de esta edición, KrakenCon contará con la participación de tiendas y editoriales invitadas, que dispondrán de expositores con venta de productos, demostraciones y presentación de novedades, contribuyendo al fortalecimiento del tejido lúdico local y regional.

El evento estará abierto al público en general, tanto a miembros del club organizador como a cualquier visitante interesado en descubrir este tipo de ocio alternativo y disfrutar de un fin de semana diferente en Rota.

Con su implicación en esta iniciativa, la Delegación municipal de Juventud da un paso más en el apoyo a colectivos, asociaciones y entidades juveniles para seguir trabajando en el impulso de actividades y alternativas de ocio atractivas, promoviendo espacios de encuentro, participación y convivencia para jóvenes y familias.