Ni langostino ni tortilla de camarones en este restaurante de Sanlúcar, pero vas a flipar: “Me encantó todo y de precio genial”

Muchos y muchas se desplazan hasta Sanlúcar en busca de los langostinos con denominación de origen y por las famosísimas tortillas de camarones. Un gran número de restaurantes con décadas de trayectoria se han ganado una enorme popularidad por ofrecer mariscos y pescados frescos, así como otros platos tradicionales de la gastronomía sanluqueña como los guisos marineros. Siempre son un acierto.

Más allá de esto, Sanlúcar no deja de sorprender en lo gastronómico. En pleno paseo marítimo con las idílicas vistas a la desembocadura del Guadalquivir y al coto de Doñana, se encuentra un gastro bar que sorprende a propios y extraños: Doña Calma (en calle Director Julián Cerdán, 8). La propuesta de este establecimiento es un viaje gastronómico que une las tradiciones marineras de Sanlúcar y las tendencias actuales. Ofrecen “pescados exclusivos y vinos en un restaurante de estilo desenfadado con terraza y vistas al río”.

Terraza del restaurante Doña Calma, en Sanlúcar.

Algunos comensales destacan su bien ambiente, cuya atmósfera de tranquilidad y calidez hace honor a su nombre. Este establecimiento enamora por su cocina, aunque su oferta difiera de lo más habitual en Sanlúcar. “Cada plato que probamos fue una obra de arte: sabores equilibrados, ingredientes frescos y una presentación impecable. Se nota que Gildo no solo cocina con técnica, sino también con pasión. Su creatividad y respeto por los productos se reflejan en cada bocado”, cuenta Naiara en un comentario.

Carta

Jamón de atún rojo de almadraba, del restaurante Doña Calma, en Sanlúcar.

La experiencia gastronómica del restaurante Doña Calma contempla entrantes, elaboraciones de picoteo como croquetas de carabineros o tosta de chicharrones de Cádiz con tomate, queso parmesano y alioli y contempla un apartado para los platos con atún de almadraba, entre los cuales se encuentra uno de los más alabados: jamón de atún rojo. Pero no es el único plato cuyo producto principal se extrae del mar. La corvina, el salmón y los langostinos también tienen peso, aunque este último incorporado como ingrediente.

Los arroces, las carnes ibéricas, la pasta y los postres completan una carta redonda, de la que querrás probar absolutamente todo. De esto da fe María: “Me ha encantado todo y de cantidades muy bien. Me quedan muchas cosas por probar, pero mañana volveré! Y de precio, genial”.

Eso sí, no tienen cafetera…