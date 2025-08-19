Dónde comer en Sanlúcar de categoría por menos de lo que imaginas: "Ni en el mejor restaurante de 5 estrellas”

Muchos visitan estos días la población de Sanlúcar para disfrutar de un espectáculo único: la 180ª edición de las Carreras de Caballos en las playas sanluqueñas. Unos asisten a conciertos o espectáculos en diferentes puntos de la localidad y otros agotan su estancia vacacional allí. Quizá los conozcas o quizá no, pero hazte un favor y anótalo para comer en un lugar digno de la Capital española de la Gastronómica 2022 antes de que se agote el verano.

La Tasquita Tapas

Uno de los establecimientos mejor valorados de Sanlúcar es La Tasquita Tapas, con un 4,8, ubicada en la calle Trascuesta 9, que da acceso a la Plaza de Abastos de Sanlúcar. La atmósfera de este local es tranquila. Se puede conversar fácilmente, mientras te das un delicioso festín. Hay que estar atentos a las recomendaciones de Nuria, la propietaria, y de su equipo de trabajo. Ofrecen una atención de diez.

Carta

La Tasquita Tapas, en Sanlúcar.

Preparan alcachofas con virutas de jamón, takisando de presa con crema de queso y foie, takisando de atún con miel mostaza y crujiente de pistacho, croquetas de jamón. También, bogabante en punto de mar, gambas gratinadas con huevas de salmón, tosta de atún con queso payoyo o tiradito de atún y pez mantequilla. Destaca ‘La Madeja’, un plato compuesto por un plato una mousse de langostino con crema de payoyo y puerros confitados.

Opiniones

“Un sitio excelente y excepcional con sus platos únicos. Unas combinaciones de sabores brutales. Debe ser obligatorio visitar al venía a Sanlúcar”, comenta una de las comensales. “Nos aconsejaron varias tapas entre ellas un plato de atún de almadraba con varios cortes diferentes que ni en el mejor restaurante de 5 estrellas”, comenta Nacho, muy satisfecho con la experiencia allí.

En algunos comentarios advierten de que el servicio puede que sea algo más lento de lo deseado por el “sistema de atención”, no obstante, "merece la pena y se compensa con platos exquisitos". “Te dan ganas de volver, puesto que te tratan como en casa”.