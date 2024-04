Cinco lugares donde hacerte fotos y arrasar en redes sociales, si te encanta Jerez

En los últimos años hay cierta tendencia la cual considera que si no estás en las redes no existes. Obviamente, tal afirmación no está exenta de hipérbole, aunque, sobre todo, gran parte de la juventud tiene gran presencia en las redes y de forma muy natural. En cualquier caso, para aquellas personas que visitan Jerez o a quienes les encanta y quieren presumir de estar aquí tomándose una fotografía para subirla en sus perfiles o colocarla en un marco en casa, les proponemos los siguientes lugares. Son un escenario perfecto y ubicaciones señeras de la ciudad jerezana.

Alameda Vieja

Este espacio abierto y céntrico de Jerez cuenta con una zona verde y de esparcimiento. Su origen se remonta a los alrededores del Alcázar. En ciertas épocas del año resulta más atractiva aún con las flores de las jacarandas. Los templetes dan mucho juego en las imágenes, tanto el de una sola planta como el de dos y la luz del atardecer aporta un halo mágico a las instantáneas.

El Gallo Azul

El icónico edificio, ubicado en calle Larga, ha sido inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Fue construido en ladrillo aplantillado, dentro del estilo regionalista. En la actualidad es un establecimiento hostelero. No pasa desapercibido para los viandantes y tienes la posibilidad de fotografiarte junto a él a pie de calle o desde uno de sus balcones.

Calle Ciegos

Probablemente sea una de las calles más reconocibles de Jerez, dado que a menudo aparece en diferentes listados destacando su singularidad. Está ubicada dentro de González Byass. Sin duda, es una de las calles más bonitas de Jerez, adornada por su característico emparrado y el adoquinado entre dos cascos bodegueros. El juego de luces y sombras está servido, aunque en determinadas épocas del año luce más que en otras.

Catedral de Jerez

Numerosos turistas y oriundos posan junto a la catedral, ya sea en la portada o en la escalinata. Los foráneos quedan boquiabiertos al descubrirla. No es de extrañar que sea uno de los edificios más fotografiados, dada la envergadura de su arquitectura y decoración.

Calle Pescadería Vieja

Como suele decirse en Jerez: este tramo es un espectáculo. Une la calle Pozuelo con la famosa plaza del Arenal. Los encargados de los locales y restaurantes la han convertido en la más coqueta de Jerez, hasta el momento. A partir de ciertas las luces, plantas, sombrillas, velas y demás ornamentación la colma de colorido y atractivo. De ahí que, pocos se resisten a fotografiarla o a hacerse un 'selfie' para compartirla en las redes sociales.