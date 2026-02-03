Estas son las zonas con más riesgo de inundaciones de Jerez ciudad y las calles cortadas por el paso de la borrasca Leonardo

El Ayuntamiento de Jerez prepara desde el lunes 2 de febrero el operativo para hacer frente a las posibles y previsibles graves consecuencias que puede acarrear el paso de la borrasca Leonardo, un sistema meteorológico intenso que está afectando especialmente al suroeste de España. La AEMET ha activado el aviso naranja para la noche del martes y la jornada del miércoles por viento y lluvia. Entre otras muchas medidas, el ejecutivo jerezano ha decidido elevar el nivel de emergencia del nivel 1 al 2, lo que significa preactivar a la Unidad Militar de Emergencias para que pueda intervenir de manera inmediata. Como no puede ser de otro modo, la regidora, María José García-Pelayo, llama a la prudencia a la ciudadanía y pide que se informen por los canales oficiales de las medidas que se vayan adoptando así como de la predicción meteorológica más actualizada.

Recientemente, el Ayuntamiento colocado carteles y señalítica en puntos oficialmente identificadas como más vulnerables a inundaciones en caso de lluvias intensas como las previstas por la borrasca Leonardo, además de información sobre cómo consultar mapas oficiales más precisos. En la ciudad de Jerez encontramos tres 'banderas rojas' a tener muy en cuenta para evitar transitarlas durante el paso de la borrasca Leonardo, lugares donde históricamente el agua se concentra por diferentes razones: pendientes, drenajes insuficientes o por estar en zonas más bajas del trazado urbano.

Calle Porvera y adyacentes.

Pasos inferiores, especialmente el que conecta Av. La Pepa con Av. José Manuel Caballero Bonald (zona Norte), que tiende a quedarse anegado.

Entorno de Hipercor e inmediaciones del puente de Chapín. Señalizados por riesgo de acumulación de agua que puede dificultar la circulación.

Paso inferior inundado, en Jerez. / Miguel Ángel González

Calles cortadas vulnerables y/o retirada de coches

Porvera

Honda

Arcos

Alameda Cristina

Paquera de Jerez

Sudáfrica

Puente de las Olimpiadas

Puente de La Pepa

Zona Venta El Quitagolpe

Zona Zafer

La Liberación

San Enrique

Las Flores

Recomendaciones para miércoles y jueves

Protocolo de actuación por fenómenos meteorológicos adversos

Evitar transitar por pasos inferiores o calles señalizadas cuando esté lloviendo fuerte.

Evitar cruzar zonas anegadas, especialmente cerca de arroyos o cauces con agua desbordada.

Mantenerse al tanto de los avisos de Protección Civil y AEMET, que pueden actualizar los avisos de riesgo y emitir recomendaciones específicas.