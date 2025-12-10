Martié, el restaurante de Jerez con sabor a estrella Michelin: "Te sorprenderá!"

Se veía venir… El chef jerezano Isidro López capitanea una nueva nave y quién sabe dónde le llevará. Se llama Martié, en homenaje a su anterior restaurante (Tiemar, leído al revés). López había cosechado elogios de los mejores, como del dos estrellas Michelin, Juanlu López, del restaurante Lu, Cocina y Alma, y ahora demuestra todo su potencial en un menú degustación de trece pases.

Jerez amontona atractivos estéticos, culturales, artísticos, enológicos y gastronómicos. La Capital Española de la Gastronomía 2026 presume de un enorme abanico de establecimientos, unos reconocidos oficialmente por guías y entidades, otros avalados por sus parroquianos. Entre ellos se encuentran ventas con solera, tabancos centenarios, bares, gastrobares, tabernas, obradores, conventos y restaurantes con estrellas. También, los gastronómicos como Martié que son el sueño de su chef y brilla por sí mismo.

Martié, el gastronómico del chef jerezano Isidro López.

En la primera planta del inmueble donde se ubicaba Tiemar, López deleita a unos pocos con su cocina “de autor, de vanguardia y tradicional con unos toques de modernidad”, tal y como la definía en sus inicios un joven Isidro López, cuando ya lo postulaban como candidato a una estrella en el universo de la gastronomía. Su aforo no supera los 18 comensales. Dispone de una mesa en un reservado. El negro es el color predominante en el local, detalles dorados, mesas redondas y manteles blancos en "el escenario donde el menú cobra vida y donde cada comensal se convierte en parte de la obra".

Su original carta hace referencia al ‘Año cero’ de Martié, con el menú Tarab compuesto por 13 pases. La bombonería salada es la única protagonista del aperitivo: "El aperitivo es el primer acto de una experiencia. Cada cóctel en Martié anticipa lo que está por venir: una sinfonía de sabores, texturas y precisión. Bienvenidos al prólogo de nuestra historia". Le siguen tres pases con los cuales homenajea a Tiemar, para a continuación pasar a su panadero, Paco, del Horno Artesa de Arcos. López muestra su mundo gastronómico salado y concluye con el mundo dulce con tres originales pases dulces.

Vivir la experiencia exclusiva de la propuesta gastronómica de Martié cuesta 89 euros. La selección de vinos para maridar, 45 euros: "Saber cenar es saber maridar. Y aquí, cada copa está pensada para que la experiencia sea completa".

El chef jerezano, Isidro López, en una imagen de archivo. / MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ

El chef jerezano Isidro López dio sus primeros pasos en Taberna del Alabardero de la capital hispalense. Tras un tiempo en los fogones de Montecastillo se lanzó a la aventura empresarial en el barrio de San Joaquín. La apertura en el centro de Tiemar le lanzó a la fama. Con el gastronómico Martié arranca una etapa muy diferente e ilusionante con la que se le ve rozar el cielo.