Venta El Cepo, entre Jerez y El Puerto: deliciosa comida casera en un "ambiente muy español"

Diciembre es el mes de los reencuentros, de planas con los tuyos, de compartir mesa y mantel, de largas sobremesas. Para ello, a veces, es necesario recorrer un largo trayecto en carretera. Para que este viaje resulte más llevadero y una auténtica experiencia para recordar, El País ha elaborado un Buscador de Restaurantes de Carretera en España. Incluye ventas, bares y restaurantes de todo tipo, en los cuales es un placer hacer un paréntesis en tu viaje.

Uno de estos establecimientos es la Venta El Cepo, ubicada entre Jerez y la costa, en la carretera de Rota, flanqueada por dos cárceles. La historia de El Cepo comenzó en los años 60 con un ventorrillo encabezado por Miguel López-Cepero Gallardo. A día de hoy sus hijos están al frente del negocio.

Este restaurante a pie de carretera ofrece una experiencia gastronómica basada en platos tradicionales españoles, todo casero. Lo mejor es hacer una parada sin prisas para disfrutar bien de lo que te ofrecen. La espera merece la pena. El País destaca sus buenos precios, así como su carta. “Hay angulas, langostinos, almejas, ortiguillas. A todo esto hay que sumar el huerto y corral propio del que disponen, lo que les permite ofrecer unos fantásticos tomates aliñados con ventresca o unas patatas de Sanlúcar y caballa”.

Venta El Cepo, en la carretera de Rota.

“Buen sitio de paso para estar con la familia después de unas horitas en la carretera. Muy buen trato al cliente y, por supuesto, una gran carta de comidas caseras donde elegir lo que quieras”, opina uno de sus clientes que valora de forma totalmente positiva el servicio de este restaurante de carretera. “Un excelente lugar para coincidir en desayuno, aperitivo, almuerzo o cena. Servicio de categoría, con carnes y pescados de la zona. Para reuniones es formidable, con su terraza extraordinaria, y un salón climatizado. Con un ambiente muy de la tierra, muy español”, reseñaba otro recientemente.

En sus salones han comido desde familiares de los presos de ETA, dada la cercanía de las prisiones, hasta políticos como Esperanza Aguirre. Sin duda, un lugar peculiar que aguarda numerosas historias.