Matipén: el bar de Jerez que hace descuentos a los costaleros en días de ensayos e igualás

Aún no se han celebrado los Carnavales de Cádiz y la mente de muchos jerezanos y jerezanas están puestas en la Semana Santa. Y es que las igualás y los ensayos dan comienzo, especialmente con el inicio de la Cuaresma. El 18 de febrero ésta dará comienzo con el miércoles de Cuaresma y se prolonga hasta el 2 de abril. Durante esos días el mundo cofrade ultiman todos los detalles para su Semana Mayor. Algunos de los que se preparan con entrega son los costaleros, quienes asisten a las igualás y a los ensayos para cargar los pasos.

En el Bar Matipén, ubicado en la emblemática calle Porvera, saben del entusiasmo, el tiempo y el esfuerzo que dedican los costaleros estos días. El establecimiento inaugurado el pasado 20 de junio, nació con vocación de convertirse en punto de encuentro y comenzar una quedada. Con esta idea continúa y pretende atraer a los entregados a la Semana Santa. Por ello, ha anunciado en sus redes sociales que hará descuentos a los costaleros durante la Cuaresma. En concreto, dice el cartel publicado en una de sus stories de Instagram, dichos descuentos se aplicarán los días de ensayos e igualás en cañas de cerveza y combinados. Las primeras costarán 1 euro y los segundos 5 euros.

Cartel de Matipén anunciado los descuentos a los costaleros en Cuaresma. (Jerez).

‘Matipén’ en caló significa ‘borrachera’. Dispone de un aforo total de 80 personas aproximadamente, distribuidas en el interior del local o en la terraza. Su cocina es sencilla y sabrosa. Ofrecen desayunos, conservas caseras, chacinas de todo tipo, chicharrones de Jerez, variedad de quesos y montaditos, entre los cuales destaca el ‘Matipén’, elaborado con carrillada y alioli. Además, elaboran tapas frías como las patatas mozárabes, tapas calientes -albóndigas al amontillado, filetes de lomo al oloroso y carrillada-, y tostas elaboradas con productos locales.

Algunas igualás y ensayos de 2026 en Jerez

La Hermandad de la Defensión

Igualá: el pasado domingo 18 de enero, a las 10:00 horas, en el Convento de Capuchinos.

Primer ensayo: domingo 25 de enero, a las 9:00 horas.

Segundo ensayo: domingo 15 de febrero, a las 9:00 horas.

Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y Humildad

Ensayos de los días 7 de febrero y 14 de marzo a las 19:30 horas.

Ensayo del domingo día 15 de febrero, con el paso de misterio, a las 9:30 horas.

Santísimo Cristo de la Sed

Traslado a la parroquia: 25 de enero

Ensayo: domingo 8 de febrero

Ensayo: domingo 8 de marzo

Vía Crucis: lunes 16 de marzo

Mudá: martes 17 de marzo

Cofradía de la Sagrada Cena

Igualá: el pasado sábado 31 de enero.

Ensayo, sábado 7 de febrero a las 17:00 horas (Misterio)

Ensayo, viernes, 20 de febrero a las 21:00 horas (Mudá)

Ensayo, jueves 26 de febrero a las 21:00 horas (Palio)

Ensayo, viernes 6 de marzo a las 21.00 horas (Misterio)

María Santísima de la Amargura

Igualá: el pasado 23 de enero

Ensayo, viernes 6 de febrero a las 21:00 horas

Ensayo, viernes 27 de febrero a las 21:00 horas

Traslado, lunes 16 de marzo a las 21:00 horas

Nuestra Madre y Señora de la Soledad

Igualá, el pasado 17 de enero

Ensayo, sábado 21 de febrero a las 17:00 horas

Ensayo, sábado 14 de marzo a las 17:00 horas

El Desamparo

Ensayo, el pasado 31 de enero a las 17:00 horas

Ensayo, domingo 15 de febrero a las 10:30 horas

Ensayo, viernes 13 de marzo a las 21:00 horas