La Gallina Violeta lanza un nuevo pan: en honor a Jerez, con un ingrediente especial muy de la tierra

Jerez es tierra de talentos, en todos los ámbitos y, por supuesto, en el gastronómico. La Capital Española de la Gastronomía 2026 está sobrada de atributos para serlo, pero por si acaso, las empresas jerezanas relacionadas con el sector lo están dando todo para dejar el listón bien alto y en honor al título que ostentan todo este año.

Negocios jerezanos apuestan por nuevos productos comprometidos con la calidad, la salud y lo artesano. Uno de ellos es la panadería artesanal y ecológica La Gallina Violeta. Este negocio familiar que comenzó hace una década se consolida en el mercado jerezano y se diversifica con nuevos productos. La Capitalidad Gastronómica de Jerez ha insipirado a la empresa impulsada por Toni Guillén y Ana Castro quienes se han lanzado a elaborar un pan único, hasta el momento: Pan de Jerez, elaborado con espelta semi integral y pasas maceradas veinticuatro horas en Pedro Ximénez de Jerez.

Pan de Jerez, de La Gallina Violeta en honor a la Capitalidad Gastronómica de Jerez 2026.

Esta nueva delicia es el fruto de más de dos meses de trabajos y pruebas. Ya está disponible, en un principio, sólo los viernes y sábados en los establecimientos de La Gallina Violeta (en calle Tornería, en el Mercado de Abastos de calle Doña Blanca, y en el Mercado de Abastos de Federico Mayo, en la zona sur). El éxito está garantizado pues ya cuenta con la bendición del 'chef del sherry', Javier Muñoz que lo incluirá en un menú degustación del Restaurante La Carboná dedicado, cómo no, a la capitalidad gastronómica jerezana. Pero no es el único establecimientos hostelero. Matria, Hermanos Grimaldi también servirán el nuevo pan de Jerez artesano de la Gallina Violeta.

"Es un pan súper artesanal, elaborado como todos los nuestros con harinas ecológicas, molidas a la piedra, hechos uno a uno en horno de leña. Estamos realizando los trámites requeridos en el Ayuntamiento y el Consejo Regulador para poder decir que es pan elaborado con Pedro Ximénez de Jerez", explica Toni Guillén a Diario de Jerez. "La gastronomía jerezana no son sólo los bares, hay muchas empresas que elaboramos productos gastronómicos", incide.

La Gallina Violeta crece

Ya ha llovido desde que Toni aprendió a elaborar pan en un campo de refugiados con mujeres del Sahara y de su primeras hogazas a las que llamó 'el pan del desierto', en honor al escenario de su aprendizaje. En la actualidad, La Gallina Violeta cuenta con tres establecimientos en Jerez, distribuye a particulares y restaurantes. Elabora pan artesanal, pero además, dispone de otros productos como cookies, muffins, queso, huevos o miel. Con su dedicación y la calidad de sus elaboraciones se han ganado la buena fama de la que gozan.