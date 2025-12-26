El mejor momento para visitar 'el paraíso' de Sanlúcar: "Si quieres ver Doñana en versión wow, este es tu mes"

Diciembre es un mes especial por muy diversos motivos. Seguramente, el primero de ellos que se le viene a la mayoría a la cabeza es la Navidad y Fin de Año. Pero, además de estas celebraciones, los amantes de las escapadas y el turismo aprovecha para huir de la rutina y conocer lugares nuevos, en otras poblaciones, provincias e incluso países. Y, precisamente, este mes es el mejor para disfrutar de un enclave natural único en Europa que está a la mano de Sevilla, Huelva y Cádiz, con acceso directo desde Sanlúcar: el Parque Natural de Doñana.

Este lugar es muy conocido por formar parte del camino que realizan los peregrinos en la famosísima Romería del Rocío. Desde una orilla de Sanlúcar, las numerosas hermandades cruzan en barcazas el Guadalquivir para llegar al coto. Este momento suele emitirse en numerosas televisiones, ya que, indudablemente, es un momento clave en la peregrinación, así como muy vistoso. Aunque, por otros motivos, diciembre es el mes ideal para visitarlo al encontrarse en su mejor momento: "Las marismas ya están inundadas y se convierten en un mar infinito", describen en Turismo Sanlúcar.

Parque Nacional y Natural de Doñana.

Y no les falta razón. A esto también se añade el encanto que envuelve a su atmósfera los días nublados. Cuando brilla el sol en invierno, la luz es espectacular: "Cielos reflejados en el agua y paisajes de foto. Y entre el azul y el verde, aparecen yeguas marismeñas, vacas mostrencas y un montón de aves de invierno", afirman. "Si quieres ver Doñana en versión wow, este es tu mes", animan.

El Parque Nacional de Doñana es un verdadero oasis para los amantes de la flora y la fauna, pues conforma un mosaico de ecosistemas que albergan una biodiversidad única en Europa. Destaca sobre todo la marisma, de extraordinaria importancia como lugar de paso, cría e invernada para miles de aves europeas y africanas. En el parque viven especies únicas, y en serio peligro de extinción, como el águila imperial ibérica. Doñana supone la confluencia de un conjunto de ecosistemas (playa, dunas, cotos, marisma...) que dotan a este parque de una personalidad única.

El invierno es la época idónea para observar miles de aves que migran a este zona del suroeste de Andalucía para protegerse del frío del norte de Europa. El ánsar común o ganso, uno de los grandes iconos de Doñana junto al águila imperial ibérica y el lince ibérico, son algunas de ellas.

Lagunas de El Acebuche en 2007, en Doñana.

Qué ver en Doñana

Los interesados pueden ver tanto el Parque Nacional Doñana (54.000 ha) como el Parque Natural Doñana (68.000 ha.). Para ello, algunos prefierne dejarse asesorar mediante visitas guiadas concertadas, o bien, o bien por libre. Si se escoge esta segunda opción, resulta conveniente informarse del acceso restringido a determinadas zonas de Doñana, dado que no todo Doñana es transitable.

Estos son algunos imprescindibles de Doñana

Imagen de la aldea del Rocío. / Alberto Domínguez