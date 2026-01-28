Mercadillos con Encanto 2026 vuelven a Sanlúcar, Rota, El Puerto y Chiclana

Si hay algo que a todos el mundo enamora son las tardes-noches de verano, en las cuales las temperaturas ofrecen una tregua. Entonces, es el momento ideal para salir a disfrutar de todo lo bueno de esta tierra. En los últimos años, uno de los planes más atractivos del periodo estival son los Mercadillos con Encanto, donde encuentras productos exclusivos y artesanales en el mejor de los ambientes, y en escenarios únicos.

Una de las características de estos mercados es que son itinerantes. Además, cada año se celebran en fechas diferentes, incluso en nuevas localizaciones. "Ya podemos compartir con vosotros el calendario de mercadillos de la temporda de verano. Fechas, lugares y muchas ganas de volver a encontrarnos en algunos de nuestros enclaves favoritos", afirman desde la organización. Un verano más ofrecerán lo último en moda, complementos, artículos gourmet, decoración, antigüedades, menaje del hogar y mucho más.

Es por ello que, para que puedas tenerlo en cuenta y reserves la fecha en la agenda, damos a conocer el calendario de los Mercadillos con Encanto 2026 del próximo verano. Las diferentes firmas interesadas en participar han de estar atentas, ya que, pronto abrirán el proceso de inscripciones que permanecerá abierto durante unos días, como siempre.

Calendario de Mercadillos con Encato 2026 IX POP UP Market de Verano Costa Ballena Golf Club, Rota. Del 23 al 26 de julio.

Del 23 al 26 de julio. III Mercadillo de Verano Bodegas Osborne de Mora, El Puerto de Santa María. Del 31 de julio al 3 de agosto.

Del 31 de julio al 3 de agosto. V Mercadillo de Verano Real Novo Sancti Petri Golf Club, Chiclana. Del 6 al 9 de agosto.

Del 6 al 9 de agosto. X POP UP Market de Verano Costa Ballena Golf Club, Rota. Del 12 al 16 de agosto.

Del 12 al 16 de agosto. II Mercadillo Club Las Redes, El Puerto de Santa María. Del 17 al 20 de agosto.

Del 17 al 20 de agosto. VI Mercadillo de Verano del Real Club Náutico, Sanlúcar de Barrameda. Del 21 al 23 de agosto.

Qué son los Mercados con Encanto

Se trata de eventos comerciales efímeros e itinerantes, muy populares en la provincia de Cádiz durante el verano. Destacan por ofrecer marcas únicas de moda, artesanía, decoración y gastronomía en espacios singulares. Merece la pena visitarlo, aunque sólo sea por disfrutar del ambiente cuidado, la selección exclusiva de productos y propuestas originales. Tras varios años, ya se puede afirmar que se han convertido en un atractivo turístico y de compras.

Además de promover el talento local y nacional, en ocasiones, Mercadillos con Encanto apoya proyectos solidarios como la artesanía senegalesa, la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Costa Ballena y a las Monjas Peregrinas de la Eucaristía.