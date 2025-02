Un mes de febrero con música en vivo en La Guarida del Ángel

La sala de conciertos de Jerez, La Guarida del Ángel, que se ha convertido en todo un referente cultural y de flamenco de la ciudad, continúa durante este mes de febrero con más música en vivo. Una programación de espectáculos en los que poder disfrutar de la música en directo con gran variedad de géneros como rock, pop, jazz, blues y soul se dan cita en este establecimiento jerezano en el que especialmente, el flamenco, se eleva al máximo nivel.

Viernes 14 de febrero

Llega la Gira XVIII Aniversario de la banda The Exploding Boys, un concierto especial tributo a The Cure, Depeche Mode, New Order & Joy Division. La banda tributo a The Cure que desde su creación el pasado año 2006 está considerada como la Mejor Tributo a The Cure de Europa. Esta banda lleva 18 años en activo y ha ganado el Premio de la Prensa al MEJOR GRUPO TRIBUTO DE ESPAÑA. Un concierto único que llegará a La Guarida del Ángel hoy viernes 14 de febrero a las 22:30 horas. Las entradas tienen un coste de 17 euros más gastos de gestión como venta anticipada. En taquilla, el precio será de 20 euros. Podrás adquirirla en este enlace.

Sábado 15 de febrero

La banda Puro Indie llega a la sala de espectáculos de Jerez para hacer un tributo a toda la música indie española. La banda hará un recorrido por versiones de Arde Bogotá, IZAL, Viva Suecia, Leiva, Supersubmarina o Love of Lesbian entre otros grupos. El concierto tendrá lugar mañana sábado 15 de febrero a partir de las 23:00 horas. Las entradas anticipadas tendrán un coste de 12 euros más gastos de gestión a través de este enlace. También podrás adquirirlas en taquilla por 15 euros.

Miércoles 19 de febrero

En La Guarida del Ángel no solo se dan cita los ritmos musicales sino que también reservan un lugar muy especial para la comida tradicional. Llega a esta sala el 'Spanish Cooking Class' a partir de las 10:00 horas. Esta cita se prolongará cada día hasta el próximo día 9 de marzo.

En esta cita aprenderás a cocinar, pasarás un momento divertido y disfrutarás de los sabores tradicionales rodeado de personas de todo el mundo. La actividad finalizará a las 13:00 horas y tiene un coste de 60 euros por persona. Para reservar tu plaza está disponible este canal de Whatsapp: 656 34 98 62.

Detalle del cartel de la actividad

Para este mismo día, a partir de las 21:00 horas, se subirán al escenario de La Guarida del Ángel la banda Wayward Saints, lab anda canadiense de rock encargada de devolver el espíritu del más puro rock a las nuvas y viejas generaciones. Las entradas tienen un coste de 15 euros en venta anticipada a través de la web oficial de la sala de espectáculos. Podrás conseguirlas también en Mala Música.

Desde el viernes 21 de febrero hasta el próximo 28 de este mismo mes, son días dedicados exclusivamente al arte del flamenco en el que se subirán al escenario las diferentes escuelas de baila de Jerez dentro del XIV Jerez Off Festival 2025. Además, el próximo viernes 21 de febrero también tendrá lugar el recital de cante flamenco Luis 'El Zambo' acompañado de Domingo Rubichi a la guitarra y las palmas de Luis de Rebeco y Ali de la Tota. A su vez, el viernes 28 de febrero, el recital de cante 'La Fabi' a partir de las 23:00 horas.

Para más información sobre toda la programación y el coste de sus entradas te dejamos su web oficial.