Montoya, de la Isla de las Tentaciones, desembarca muy pronto en este chiringuito de Chipiona: “Para pasar una tarde de categoría”

Hacía muchísimo tiempo que no asistíamos a un fenómeno televisivode esta magnitud. El reality La Isla de las Tentaciones logró enganchar a público de todas las edades y perfiles, la mayoría arrastrados por el espectáculo generado por el sevillano José Carlos Montoya y sus reacciones ante su tóxica relación con Anita Williams. Su ‘huída’ por la isla de República Dominicana en pleno directo se viralizó y dio la vuelta al mundo, algo inaudito hasta la fecha. Tras caer en la tentación, decidió abandonar la hoguera final solo y sin su entonces pareja.

Posteriormente, pasó a concursar en ‘Supervivientes’, donde también participó Anita Williams y, al finalizar, sobrepasado, declinó ir a la última gala y se ha tomado un tiempo. Pero ahora ya parece estar recuperado retomando su actividad en las redes sociales y más allá de ellas, preparándose para disfrutar del verano. Tanto es así que ha publicado un vídeo en el perfil del chiringuito Tucaneando, ubicado en la playa Las Tres Piedras de Chipiona.

En el reel anuncia su presencia en el establecimiento el próximo viernes 22 de agosto “para pasar una tarde de categoría”. “Tengo unas ganas tremendas de ir a reír a bailar, de gozar porque la vida es para eso”. Por su parte, el chiringuito posteó el vídeo presentando al de Utrera con el siguiente texto:

"𝗟𝗼 𝘃𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗲𝗻 '𝗟𝗮 𝗶𝘀𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝘁𝗲𝗻𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀'🌴 𝗧𝗲 𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻𝗰𝗵𝗼́ 𝗲𝗻 '𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝘃𝗶𝘃𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀'💪 𝗔𝗵𝗼𝗿𝗮, 𝗽𝗼𝗿 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝗮 𝘃𝗲𝘇, 𝗹𝗼 𝘃𝗶𝘃𝗶𝗿𝗮́𝘀 𝗲𝗻 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼… 𝗲𝗻 𝗧𝘂𝗰𝗮𝗻𝗲𝗮𝗻𝗱𝗼, 𝗲𝗹 𝗩𝗶𝗲𝗿𝗻𝗲𝘀 𝟮𝟮 𝗱𝗲 𝗔𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼. 𝗣𝗼𝗿𝗾𝘂𝗲 @jose_carlosmontoya 𝗯𝗿𝗶𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗼𝗻𝗱𝗲 𝘃𝗮, 𝗽𝗲𝗿𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗲𝗻 𝗧𝘂𝗰𝗮𝗻𝗲𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗲𝗻 𝗻𝗶𝗻𝗴𝘂́𝗻 𝗹𝗮𝗱𝗼”.

“En el verano no sólo se vive brillando, se vive tucaneando”, concluye el concursante de realitys, José Carlos Montoya.

El chiringuito de Montoya

El establecimiento al que acudirá Montoya el próximo 22 de agosto en Chipiona es Tucaneando. Éste se define así mismo como “lugar de copas al aire libre donde el atardecer y la música crean el ambiente perfecto. Disfruta de una copa frente al mar, con buen rollo y los mejores sonidos del verano”. En los últimos veranos ha sido conocido por traer a otras caras conocidas y artistas para disfrutar de un tardeo memorable. Kiko Rivera, King África, Juanlu Montoya, Carlos Baute, Antonio Orozco o Isabel Aaiún, cantante de ‘Potra Salvaje’, han sido protagonistas en ocasiones anteriores. Ahora le toca brillar allí a José Carlos Montoya.