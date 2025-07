Mr. Cheesecakes de Sanlúcar presenta sus tartas en el programa de Juan y Medio ‘La tarde aquí y ahora’: “Francamente, espectacular”

Pocas veces antes en la historia de la televisión de este país un plató se ha convertido en una enorme vitrina de cheesecakes. Todo el contenido audiovisual sobre comida es pura tendencia, tan de modo que a los espectadores de RTVA se les ha hecho la boca agua, este lunes 28 de julio, con las deliciosas tartas de queso elaboradas en Sanlúcar.

Tal y como estaba anunciado desde días antes, Iñaki De Cáceres presentó una amplia representación de las especialidades que preparan y venden en Sanlúcar, desde 2022 en el programa de Juan Y Medio, 'La tarde aquí y ahora'. Todas son tartas de queso combinadas con otros sabores como el mango, higos o whisky. Algunas de ellas tienen nombre de ciudad como Bilbao, Sevilla, Chipiona o Sanlúcar, por supuesto. La de Jerez de la Frontera, por ejemplo, es una cheesecake de caramelo y tocino de cielo, este último es uno de los dulces más tradicionales del municipio jerezano.

Con la visita del repostero bilbaíno, el programa de Juan y Medio celebraba por adelantado el Día Mundial de la Tarta de Queso, el próximo miércoles 30 de julio, descubriendo los secretos para elaborar un delicioso postre.

Eva Ruiz, copresentadora del espacio, como bien indicó De Cáceres, fue la envidia de muchas personas que estaban viendo el programa en esos momentos: “Francamente, espectacular”, dijo la copresentadora tras probar una de las exquisitas creaciones.

Eva Ruiz probando una de las tartas de queso de Mr. Cheesecakes, en 'La tarde aquí y ahora'.

El establecimiento de Mr. Cheesecakes se ubica en plaza San Roque de Sanlúcar. Comenzó siendo una pastelería francesa, por influencia de la parisina Monique Presa, su esposa, pero finalmente, le dieron un giro de tuerca que ha sido un rotundo éxito. Elaboran hasta 50 sabores diferentes: lotus, lemon pie, turrón de Suchard, pistacho, Nutella, Baileys con crema de mantequilla de café y almendra tostada., payoyo, plátano, dulce de leche, kit-kat, de rebujito, oreo, yogur griego con arándanos…

Se pueden adquirir por porciones (al peso) o completas.

Reseñas de Mr. Cheesecakes

Mr. Cheesecakes saca sobresaliente en Google. Las reseñas son tan positivas que la valoración asciende al 4,9. Una de las más completas dice así: “Pequeña joya de pastelería, y desde que la conozco no he podido dejar de pensar en sus tartas de queso. Cada una de ellas es una verdadera delicia: suaves, cremosas y con un sabor que te hace querer más. Lo increíble es que tienen una variedad de sabores tan rica que, sinceramente, me cuesta elegir mi favorita. Cada bocado es una explosión de sabor, y siempre me sorprende la calidad y frescura de los ingredientes. El ambiente del lugar es acogedor, y el trato al cliente es excepcional. Se nota el amor y la dedicación que ponen en cada tarta, lo cual hace que la experiencia de probar sus productos sea aún más especial. Si eres fan de las tartas de queso, este es el lugar perfecto. ¡No puedo esperar para volver y seguir disfrutando de estas maravillas! 100% recomendado”.