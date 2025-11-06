Nueva apertura en el centro de Jerez: La Petisserie de Berlín, una coqueta pastelería al estilo parisino de los años 40

“Siempre tuvimos la ilusión de abrir en el centro de Jerez una cafetería similar a la nuestra, Berlín Café Lounge. Y ahora se ha dado la oportunidad de abrir una pastelería en el mejor sitio de la ciudad”, cuenta Juan Carlos Ibáñez, maestro pastelero, a Diario de Jerez mientras ultima los detalles de la apertura.

En agosto de 2013 abrió el primer local, hace unos meses estrenaron un obrador completamente artesanal y este 7 de noviembre, a las 12:00 horas, ‘La Patisserie’ de Berlín abre sus puertas en calle Larga, 65, junto a La Moderna. De esta forma, la familia Berlín cumple otro sueño, crece y se diversifica. En su inauguración obsequiarán a los primeros cien clientes con una porción de tarta de queso de distintos sabores.

Un ilusionado Ibáñez explica que el nombre del establecimiento ‘La Patisserie’ tiene como objeto evocar a las pastelerías elegantes del París de los años 40. “Siempre sin perder nuestra esencia”. Por ello, la estética del local está inspirada en esa época. En su decoración destaca una bombonera preciosa de estilo Luis XV.

Local de la pastelería La Petisserie de Berlin, ubicado en calle Larga, junto a La Moderna.

‘La Patisserie’ pondrá a disposición de los clientes ricos macarons y bombonería a granel. Todo ello, además de las tartas, vasitos de postre, pestiños, tartas de queso de varios sabores, bagels y otros productos que han cosechado la buena fama de la firma Berlín, absolutamente todo elaborados en su obrador. Los clientes también tendrán la posibilidad de confeccionar las cajas de bombones al gusto. “Son algunas cosas que aportarán el toque francés”, indica Juan Carlos Ibáñez. “Cuidaremos especialmente el ‘packanging’ y la imagen de los productos”, subraya.

A diferencia de Berlín Café Lounge, La Patisserie “no tiene cafetería, es una pastelería pequeñita”, dice Ibáñez y añade: “El café lo ponen nuestros amigos de La Moderna”.

Berlin

Berlín presume de elaborar tartas, dulces y salados con ingredientes frescos y sin prisas, como se hacían antes: “Nos inspiran los detalles, la temporada y las ganas de compartir momentos especiales a través del sabor”.

Los pedidos se realizan con antelación, o bien se adquieren los productos en la tienda o los recibes en casa. “En Berlín creemos que cualquier día puede ser una fiesta… si hay algo rico con lo que celebrar”.