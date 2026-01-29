El nuevo jurado de MasterChef visita en Jerez el restaurante Mantúa, estrella Michelin: "La cocina se entiende mejor cuando se comparte"

El pasado mes de octubre, la Federación Española de Periodistas de Turismo y la Federación Española de Hostelería designaron a Jerez como Capital Española de la Gastronomía 2026. Tras la reunión mantenida por el jurado, Jerez conseguía convencerles, superando así a la otra candidata, Antequera. Desde entonces, la ciudad se ha esmerado todavía más en ofrecer lo mejor de sí en este ámbito, para lo cual han organizado un calendario de eventos.

Famosos, fooders, creadores de contenidos y todo aquel que le guste el buen comer en el mejor de los ambientes ha visitado o visitará la ciudad a lo largo del presente año en el que está ejerciendo la capitalidad. Muchos de ellos ya lo han hecho en ocasiones anteriores, pero vuelven a repetir. Precisamente, este miércoles 28 de octubre, uno de los restaurantes más alabados de Jerez recibió una visita de alto nivel en el ámbito gastronómico, ya que, se trata ni más ni menos que del nuevo jurado del exitoso programa televisivo MasterChef, de Rtve, compuesto por Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Marta Sanahuja, conocida como Delicious Martha.

Miembros del jurado de MasterChef. / RTVE

Ésta última, sustituye a Samantha Vallejo-Nágera tras 13 años para emprender nuevos retos profesionales en el ámbito audiovisual, gastronómico y de estilo de vida. De esta forma, la televisiva chef busca cerrar una etapa, tras largas jornadas de grabación que le resultaban físicamente exigentes, enfocándose en nuevos proyectos personales.

El restaurante jerezano, Mantúa, estrella Michelin, capitaneado por el chef Israel Ramos compartió una imagen de parte de su equipo de profesionales, junto a los nuevos miembros del talent show. La fotografía estaba acompañada del siguiente texto: "La cocina se entiende mejor cuando se comparte. Gracias por venir y sumar".

Israel Ramos, chef del restaurante Mantúa y de Albalá, preparando un ajo de viña en Madrid Fusion 2026. / IG: Pepe Ferrer

Todo eso sucedía, mientras su chef, participa representando a Jerez en Madrid Fusión, donde también deleitaba a todos elaborando un ajo de viña en un lebrillo, tal y como marca la tradición, antes de arrancar la ponencia “Jerez, donde la viña se bebe y se come”.