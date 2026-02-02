La 'ola coreana' llega a Chipiona con el espectáculo 'Las guerreras del K-Pop'

La mayoría de los más pequeños y jóvenes saben de sobra el K-Pop, la música 'trending' del momento. En 1992, el grupo Seo Taiji and Boys fusionó géneros como hip-hop, rap y rock con música coreana. Este fue el punto de inflexión del nuevo género, de ahí que se le considere el padre del K-pop moderno. En la actualidad, la llamada 'ola coreana' extiende el K-Pop a regiones como América Latina, India, el norte de África, Oriente Medio, Europa Oriental y varios países occidentales, entre ellos, España, donde hay verdaderos forofos y forofas del K-Pop.

Esa ola también llega a la costa noroeste de Chipiona. Es por ello que, el próximo 24 de abril llegará a Chipiona el espectáculo 'Las guerreras K-Pop', un tributo escénico y musical dedicado al pop coreano, centrado en las grandes bandas femeninas del género. El evento se celebrará a partir de las 17:00 horas en el Palacio de Ferias y Exposiciones.

El espectáculo, con más de una hora de duración, combina coreografías intensas, vestuario llamativo y una cuidada puesta en escena, pensada para fans de todas las edades.

El espectáculo

La función narra la historia de Rumi, Mira y Zoey, integrantes del grupo ficticio HUNTR/X, quienes además de ser estrellas del K-Pop son cazadoras de demonios encargadas de proteger a sus seguidores. La propuesta mezcla música, baile y narrativa, ofreciendo una experiencia visual y artística de alto nivel.

Cartel Las Guerreras K-Pop El Espectáculo, en Chipiona.

El evento, según ha informado el delegado de Juventud del Ayuntamiento de Chipiona, Francisco Javier Query, está organizado por la Asociación Parroquial La Borriquita, patrocinado por Ideas y Eventos del Sur y cuenta con la colaboración de la Delegación de Juventud. Francisco Javier Query ha destacado esta propuesta como una actividad muy atractiva y con gran acogida por parte del público joven. Desde la agrupación parroquial La Borriquita se ha señalado que con la iniciativa quiere apostar por un musical de gran actualidad entre el público infantil y adolescente.

Entradas

El precio de las entradas es de 18 euros e incluye la posibilidad de realizar fotografías gratuitas en un photocall habilitado para la ocasión. Las entradas ya pueden adquirirse de forma física en Lavadero La Caheta y en Oficenter, y se está estudiando la posibilidad de habilitar la venta online en los próximos días.