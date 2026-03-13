El palacio de Sanlúcar icono de la arquitectura neoárabe y residencia de verano de uno de los nobles más intrigantes de la historia

El siglo XIX en España fue, sin duda, uno de los más movidos en cuanto a conspiraciones y mandatos, pero pocos personajes históricos resultan tan intrigantes como Antonio María de Orleáns, duque de Montpensier y tuvieron un escenario tan atractivo como su residencia de verano construida en Sanlúcar de Barrameda, actual municipio de la costa noroeste de Cádiz.

Quién fue el duque de Montpensier

Podría protagonizar una serie de Netflix. El duque de Montpensier fue el menor de los hijos de Luis Felipe I, rey de los franceses, quien ascendió al trono de París en julio de 1830. Culto y muy ambicioso, cuñado de la reina Isabel II y su gran enemigo, dado que pasó prácticamente media vida intrigando para ser rey de España. El Gobierno de la época impidió que los duques de Motpensier vivieran en Madrid, de modo que, residieron en Sevilla y, cuando las altas temperaturas hacían acto de presencia, se trasladaban a Sanlúcar.

El matrimonio fue expulsado dos años de España acusados de complot para destronar a la reina y en 1870, Antonio María de Orleáns mató en duelo a Enrique de Borbón, hermano del rey consorte Francisco de Asís. Se advirtió al principio, se trata de un personaje de película...

Una de las puertas del palacio construido por Antonio de Orleans, duque de Montpensier, y Luisa Fernanda de Borbón y Borbón-Dos Sicilias.

El Palacio de Orleans

Fue construido entre los años 1860 y 1870 por los Duques de Montpensier, Antonio María de Orleáns y María Luisa Fernanda de Borbón, hermana menor de la reina Isabel II, como residencia de verano. Este palacio destaca de entre todos los levantados en la población por ser icono de la arquitectura neoárabe. Casa los estilos historicista y ecléctico, utilizándose para las fachadas el estilo neomudéjar y el clasicismo italiano, evidente en la loggia interior del palacio. Las salas interiores se encuentran decoradas con estilos historicistas, entre los que se encuentran modelos como el Inglés, el Rococó, el Egipcio o el Chinesco.

Los jardines del Palacio de Orleans fueron diseñados por el jardinero francés Lecolant. Originalmente era un jardín de estilo inglés que pretendía una apariencia silvestre y natural. En él se encuentran diferentes especies de árboles y plantas, la mayoría de origen tropical de gran porte y tamaño, donde destacan la colonia de dragos, cipreses, árboles del amor o naranjos chinos entre otros.

Interior del Palacio de Orleans-Borbón, en Sanlúcar.

Último habitante del palacio

El primogénito de don Antonio y doña Eulalia, el infante Alfonso, fue el último en habitar el palacio. Lo hizo junto a su esposa, la princesa Beatriz de Sajonia-Coburgo-Gotha, tras finalizar la Guerra Civil y hasta 1955. Este inmueble, muy ligado a la familia real, fue adquirido en 1979 por el Ayuntamiento para evitar su destrucción y destinarlo a un uso público, convirtiéndos así en la sede consistorial. A principios de este mes de marzo el Ayuntamiento disponía del anteproyecto de las obras de rehabilitación y optimización energética del Palacio Municipal, con el fin de garantizar la conservación del Palacio de Orleans y Borbón como enclave fundamental del patrimonio histórico de Sanlúcar.