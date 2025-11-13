Paseo en barco por el Guadalquivir y otros planes increíbles que hacer en Sanlúcar antes de que acabe el otoño

“Aprovechemos el otoño”, decía Mario Benedetti. Esto es algo que debería ser obligatorio para quienes viven en la provincia de Cádiz, dado que, ésta contiene todos los alicientes que se necesitan para gozarlo plenamente.

Lejos ya queda a estas alturas del otoño, la masificación de Sanlúcar propia del verano. Las temperaturas parecía que no descendería, pero lo han hecho, de modo que, todos los factores propician que disfrutar de este municipio sea una experiencia que desearás repetir una y otra vez.

Aquí tienes algunos planes que hacer en Sanlúcar con los cuales aprovechar el otoño antes de que acabe el otoño. Son sólo unos pocos, las posibilidades de pasarlo de película en esta localidad de la costa noroeste, son infinitas.

Suite Medina Sidona de la Hospedería Palacio de los Guzmanes.

Visita y alójate en un auténtico palacio

Una de las actividades más destacadas de la Fundación Casa de Medina Sidonia son las visitas guiadas por el palacio de los Guzmán, realizadas por una serie de voluntarias que colaboran de manera desinteresada, en la difusión del patrimonio artístico y mobiliar. Otra opción es alojarte en el palacio que Enrique de Guzmán, II Conde de Niebla, compró en 1424 las “casas e sobrados e corrales” en la «Postigo de la Mar» hoy Hospedería Palacio de los Guzmanes. Ésta se encuentra situada en el barrio alto de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, en pleno centro del casco histórico, formando parte del Palacio de los Guzmán, ubicado dentro del perímetro del antiguo alcázar árabe de finales del siglo XI, rodeado en su mayor parte por los jardines del palacio.

Paseo en barco por el Guadalquivir (Sanlúcar). / Sanlúcar de Barrameda Turismo

Pasear en barco por el Guadalquivir

Desde Sanlúcar puedes navegar por el río Guadalquivir para visitar el parque de Doñana. Resulta una forma única de adentrarse en la historia y la naturaleza de Andalucía. A bordo de un barco, podrás disfrutar de unas vistas espectaculares, mientras el río se une con el mar en la desembocadura, creando un paisaje único donde las aguas se funden con el horizonte. El atardecer es un verdadero espectáculo y en otoño no temes al sol.

Visita al Parque Natural de Doñana.

Excursión por Doñana

En esta época del año, Doñana se transforma en un paraíso para aves migratorias como flamencos, cigüeñas y grullas. Un plan único puede ser recorrer las marismas, disfrutar de los paisajes verdes y observa la fauna en su máximo esplendor: ciervos, jabalíes y, con suerte, el majestuoso lince ibérico.

Una de las mesas de Taberna Avante Claro, en Sanlúcar. / @mluisaparra

Ruta gastronómica

En la Capital Española de la Gastronomía 2022 está prohibido no darte un buen festín con los productos de la zona y en sus diferentes establecimientos. Disfruta de lo más tradicional en Casa Bigotes, en Bajo de Guía, o casa Balbino (en plaza del Cabildo) o en sumérgete en locales más jóvenes como Avante Claro o Veranillo de Santa Ana (calle Manuel Hermosilla, 2). En otoño tampoco puedes dejar de comer los ricos helados de Sanlúcar.

Lonja de Bonanza, en Sanlúcar. / tuesxperienciaensanlucardebarrameda.com

Visita la lonja más importante de Andalucía

La Lonja de Pescado de Bonanza está enclavada en el barrio marinero de Sanlúcar de Barrameda. Durante las casi dos horas de duración del recorrido se puede ver la llegada de los barcos, el desembarco del pescado, visitar los muelles y presenciar la subasta del pescado. Debido al paro biológico, en periodos determinados no es posible realizar la visita, pero desde el pasado 4 de noviembre sí lo es. Así que aprovecha para poner la guinda a este otoño.

Palacio de Orleans y Borbón, en Sanlúcar.

Viaje al pasado de Sanlúcar a través de su arquitectura

La estación otoñal permite patearse Sanlúcar sin temer a un golpe de calor. A lo largo de unas horas puedes conocer mejor el Auditorio Manolo Sanlúcar y el imponente Palacio de Orleans, sede del Ayuntamiento, edificios que transportan a siglos pasados con su belleza arquitectónica. Igualmente sucede con la fortaleza medieval del Castillo de Santiago, la fachada gótica de las Covachas, la parroquia de Nuestra Señora de la O o las diferentes casas palacio de los cargadores de Indias.