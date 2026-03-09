Pizzas gourmet, vino y cerveza artesana: el maridaje perfecto se encuentra en el Festival de la Pizza de Rota

El Festival de la Pizza de Rota, que se celebrará del 12 al 15 de marzo en el bulevar Bahía de Cádiz, incorporará en su programación una atractiva propuesta gastronómica compuesta por cuatro catas maridaje que permitirán al público descubrir nuevas combinaciones entre pizzas gourmet, vinos y cervezas artesanas.

Estas experiencias gastronómicas, organizadas en colaboración con distintas bodegas y cerveceras locales, ofrecerán a los asistentes la oportunidad de degustar elaboraciones especiales creadas por varias de las pizzerías participantes en el festival, acompañadas por bebidas seleccionadas para realzar cada sabor.

Todas las catas cuentan con plazas limitadas, por lo que es necesario realizar reserva previa en la Oficina Municipal de Turismo, a través del teléfono 956 84 63 45 o del correo electrónico turismo@aytorota.es.

Con estas actividades, el Festival de la Pizza amplía su oferta gastronómica apostando por experiencias que ponen en valor la creatividad culinaria de las pizzerías participantes, así como la calidad y versatilidad de los vinos de bodegas de la localidad y cerveza artesanal elaborada en Rota, al tiempo que acercan al público nuevas formas de disfrutar de la pizza mediante maridajes con productos de calidad.

Catas 'Vinos+Pizza' y 'Cerveza+Pizza'