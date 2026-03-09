Pizzas gourmet, vino y cerveza artesana: el maridaje perfecto se encuentra en el Festival de la Pizza de Rota
El evento incluye cuatro catas maridaje que ponen en valor la creatividad culinaria de las pizzerías, así como la versatilidad de sus vinos y la cerveza artesanal roteña
El Festival de la Pizza de Rota, que se celebrará del 12 al 15 de marzo en el bulevar Bahía de Cádiz, incorporará en su programación una atractiva propuesta gastronómica compuesta por cuatro catas maridaje que permitirán al público descubrir nuevas combinaciones entre pizzas gourmet, vinos y cervezas artesanas.
Estas experiencias gastronómicas, organizadas en colaboración con distintas bodegas y cerveceras locales, ofrecerán a los asistentes la oportunidad de degustar elaboraciones especiales creadas por varias de las pizzerías participantes en el festival, acompañadas por bebidas seleccionadas para realzar cada sabor.
Todas las catas cuentan con plazas limitadas, por lo que es necesario realizar reserva previa en la Oficina Municipal de Turismo, a través del teléfono 956 84 63 45 o del correo electrónico turismo@aytorota.es.
Con estas actividades, el Festival de la Pizza amplía su oferta gastronómica apostando por experiencias que ponen en valor la creatividad culinaria de las pizzerías participantes, así como la calidad y versatilidad de los vinos de bodegas de la localidad y cerveza artesanal elaborada en Rota, al tiempo que acercan al público nuevas formas de disfrutar de la pizza mediante maridajes con productos de calidad.
Catas 'Vinos+Pizza' y 'Cerveza+Pizza'
- El viernes 13 de marzo a las 19:30 horas, bajo el título 'Vinos + Pizza', de la mano de Bodegas El Gato. En esta propuesta participarán Domino’s Pizza, Slice of New York, Pizzería Villa de Rota y la heladería La Fábrica de Oli, que presentarán distintas elaboraciones maridadas con Fino en Rama, Oloroso, Tintilla de Rota y Pedro Ximénez de Bodegas El Gato. Las inscripciones para esta cata, que se ofrecerá en español y en inglés, tendrán un precio de 22 euros.
- El sábado 14 de marzo a las 12:30 horas se celebrará una nueva cata que unirá 'Cerveza + Pizza' y que estará dirigida por Cervecería Malandar. En ella participarán las pizzerías Domino’s Pizza, Pulcinella, Slice of New York y la heladería Margarita la Fresca, que ofrecerán diferentes pizzas y propuestas gourmet acompañadas por cervezas artesanas como Vielen Dank, Paredise, Oasis y Supernova. El precio de esta actividad será de 21,50 euros.
- El sábado 14 de marzo a las 19:30 horas, tendrá lugar una nueva propuesta de cata bajo el formato 'Vinos + Pizza', en esta ocasión de la mano de Bodega La Pintora, y en la que participarán las pizzerías SestoGusto, Pizzería Gallego, Pulcinella y la heladería Margarita la Fresca. Los asistentes podrán degustar diferentes creaciones gastronómicas maridadas con Chardonnay, Palomino Fino, Tintilla de Rota y Vermouth de Tintilla, también con un precio de 21,50 euros.
- El domingo 15 de marzo a las 12:30 horas, Cervecería Malandar ofrecerá una cata especial sin gluten bajo el formato 'Cerveza + Pizza', en la que participarán Pizzería Gallego y Panadería San Antonio, con distintas propuestas gastronómicas acompañadas por cervezas artesanas seleccionadas. El precio de esta actividad será de 16,50 euros.
