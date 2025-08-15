Un plan fresquito fuera de Jerez por 3,50 euros para quienes detestan la playa: “El lugar es de cuento de hadas”

Esas personas existen. Hay a quien no le gusta la playa, teme al sol, le molesta la arena, el salitre le reseca demasiado la piel, quien huye de la masificación de la costa… A todos ellos, especialmente, va destinada esta publicación. Pero también, a aquellas personas a las que les encanta vivir nuevas experiencias. Toma nota de ella.

Playita de Zahara

Así es como se conoce popularmente al Área Recreativa Arroyomolinos La Playita, ubicada en Zahara de la Sierra, justamente a los pies del monte Prieto, junto al pantano. Esta zona de baño interior se halla enclavada en pleno Parque Natural Sierra de Grazalema. Aprovechando el cauce del río han creado un lago apto para el baño. Es recomendable el uso de calzado de agua como escarpines o cangrejeras en la zona de baño. Eso sí, el agua está bien fría.

La playita de Zahara.

El entorno es espectacular, ya que, está rodeado de árboles, zonas verdes y montañas. Cuenta con merenderos repartidos por zonas de sombra.“El lugar es de cuento de hadas, muy bonito (...). El agua es cristalina, pero está helada, aún así se está súper bien”, comenta Cande en una reseña.

Está permitido acceder con sillas y sombrillas. Puedes llevarte tu propia comida. Si lo prefieres, dispones de un menú por 14 euros en el restaurante selfservice. Otra opción gastronómica es el food truck de perritos y hamburguesas.

El precio de la entrada para adultos es de 3,50 euros de lunes a viernes y 4,50 los fines de semana. Los fines de semana el merendero cuesta 10 euros y su uso es gratuito entre semana. Para evitar algún contratiempo con la cobertura, lo ideal sería adquirir las entradas en la web y llevarlas descargadas.

No está permitida la entrada de animales, a excepción de perros guías.

El aparcamiento es gratuito .

. La temporada concluye el 14 de septiembre.

Cómo llegar

Toma la carretera de Grazalema (CA-2300), rodeando el embalse de Zahara, y sigue las señales del ARA, Área Recreativa de Arroyomolinos.