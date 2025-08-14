Un oasis refrescante en las mismísimas entrañas de Jerez: “Genial para pasar el día en familia”

Jerez posee multitud de atractivos para disfrutar todo el año. Espacios que visitar como el Alcázar, la Catedral, o las Bodegas, entre otros muchos. Su agenda cultural y de ocio es envidiable, al igual que el número de establecimientos gastronómicos y, en estos días en los cuales las altas temperaturas no dan tregua, nada mejor que un chapuzón en el Arena Village.

Conocido antes como Piscinas Jerez, este complejo puede ser el lugar idóneo para disfrutar en Jerez durante aquellas horas en las que el sol impide disfrutar de otros placeres al aire libre. Este complejo acuático está pensado para satisfacer a mayores y pequeños, tanto que atrae a personas de otros puntos de la provincia.

Arena Village no es sólo una piscina. Se trata del club de ocio y de deporte de mayor extensión acuática de Jerez. Esto es gracias a un lago enorme de 3.000 metros cuadrados y piscina olímpica. El complejo cuenta, además, con atracciones acuáticas, aquagym, actividades infantiles, campus de verano, varios kioskos y zona de restauración. Puedes disfrutar de un delicioso cocktail mientras descansas en una de sus numerosas camas libanesas.

Los más peques pueden disfrutar con los juegos acuáticos, las actividades deportivas y artísticas, gynkanas, fiestas... Sin duda es el mejor plan para ellos un día de verano en Jerez.

Arena Village, en Jerez. / Arena Village

“Genial para pasar el día en familia, lo único que no puedes llevar tu sombrilla ni sillas”, señala una de las usuarias en una reseña. Por otro lado, advierten de que suele estar bastante concurrida, aunque dado su enorme espacio, no supone inconveniente alguno. Ahora bien, merece tenerlo en cuenta a la hora de comprar las entradas. Adquirirlas online te ahorrará una gran espera.