El plan perfecto para toda la familia en verano es este todo incluido con parque acuático: "Sin lugar a dudas, un pedazo de hotel"

"La combinación perfecta de adrenalina, relax y deliciosa gastronomía". Esta es la carta de presentación del Hotel Alegría Costa Ballena Aquafun, ubicado en el complejo turístico de Rota. Desde su remodelación se ha convertido en todo un acierto para disfrutar del verano con independencia de la edad. Se plantea como una solución para no tener que elegir entre un plan para adultos, para jóvenes o para niños, ya que, hace las delicias de cualquiera.

Cuando te adentras en este hotel 4 estrellas, comienza una gran aventura cargada de emoción y adrenalina en su parque acuático. Éste cuenta con toboganes como el Péndulo, el Túnel, las Pistas rápidas y varios toboganes abiertos. Aunque también ofrece la posibilidad de relajarte en sus dos piscinas, mientras los más pequeños se diviertan en la zona Water Play infantil. También puedes decantarte por un masaje o tratamiento es el spa. Éste cuenta con sauna, baño turco, ducha bitérmica, jacuzzi climatizado y zona de relax.

Aquafun Costa Ballena, en Rota.

Pero no sólo de planes refrescantes se vive en verano. Por ello, en el Hotel Alegría han pensado en todo y disponen de un espacio dedicado a los más pequeños y otro para adolescentes: el miniclub donde realizan actividades y la teens zone con juegos y entretenimientos pensados para esta edad, respectivamente. Todo ello sin renunciar al placer de comer bien y ni a disfrutar de una gran experiencia gastronómica. Tienen diferentes alternativas para reponer energías: restaurante buffet y un elegante restaurante a la carta con una propuesta mediterránea de arroces.

Buffet del Hotel Alegría, en Costa Ballena (Rota).

"Sin lugar a dudas, un pedazo de hotel en todos los aspectos. El personal de recepción, espectacular desde el momento de entrada, camareros, animación, limpieza... sin dejar de nombrar a ninguno. La comida muy buena y variada. Sin ninguna duda lo recomiendo a todo el mundo. Ah, se me olvidada un parque acuático espectacular", comenta José Antonio en una reseña de Google en la que le ha otorgado la máxima nota al resort.

Un planazo para todas las edades, incluidas las mascotas.