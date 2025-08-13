Ni las playas ni los chiringuitos, en Chipiona hay que morir con dos pastelerías: “Deliciosos dulces y helados a dos minutos de la playa”

Un mojito a pie de playa está mejor que bien, pero siempre hay golosos que no renuncian a un capricho a cualquier hora. Cabe la posibilidad de esperar a que pase algún vendedor ambulante para saborear un dulce o helado, aunque hay quien no tiene espera. Para estos últimos y para quienes quieran acertar con una buena heladería y pastelería en Chipiona, aquí van un par de propuestas.

“Los mejores helados de Chipiona, variedad de sabores y a cuál más rico. El chocolate negro puro es mi favorito y éste, confirmo, es de los más ricos que he probado”. Esto es lo que asegura una de las clientas de la Heladería Heidi, situada en la calle Isaac Peral, en pleno centro de Chipiona. Otro señala que es el “paraíso de los celíacos”, dado que dispone de "helados sin gluten certificados y con conos también sin gluten”. Esta es una de las pastelerías-heladerías mejores valoradas. Destacan los riquísimos brownies, los batidos y hasta la calidad del café. Su personal es definido por la profesionalidad, así como por el cuidado a la hora de atender a personas con alergias. Para ello, cuenta con una una extensa carta especificando con absoluta claridad los alérgenos de cada uno de los sabores de helado. Además, tiene mesas en el interior y en la terraza.

Ubicado en la misma calle que la Heladería Heidi (Isaac Peral esquina con Padre Lerchundi), en El Petisú elaboran pastelería artesanal desde 1974. Con medio siglo abierto al público, varias generaciones han tenido el placer de crecer con sus dulces. Por ello, no dudan en afirmar que sus productos “no son los mejores, son distintos”. Dorayakis, palmeras que “son una pasada”, cruasanes, berlinas… calientes y con toppings preparados al momento que te los puedes llevar. También ofrecen una amplio repertorio de sabores de helados muy originales y artesanales.Por supuesto, también realizan tartas de cumpleaños por encargo. El Petisú aúna tradición, calidad y una variedad enorme. Permanece abierto de 14:00 a 03:00 horas.

La creadora de contenido fooder 'Como con mimi', con un ejército de 187 mil seguidores, que recorre España comiendo y mostrándolo, ha visitado El Petisú. Allí probó algunos de los manjares de este negocio familiar de maestros pasteleros. Alabó los sabores de los helados como el Chocolate Dubái -uno de los más vendidos- o el de palmera, las tartas heladas… Pero, destaca que “lo mejor es que se encuentra a dos minutos de la playa de Chipiona.